Τη βαθιά της θλίψη στην είδηση πως η Μαρινέλλα έφυγε από τη ζωή θέλησε να εκφράσει η Άννα Βίσση, μέσα από τα social media, το βράδυ του Σαββάτου.

Έτσι, λίγη ώρα μετά τη γνωστοποίηση πως η σπουδαία ερμηνεύτρια άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 87 ετών, η Άννα Βίσση επέλεξε να δημοσιεύσει μια εικόνα της από το παρελθόν την οποία και συνόδευσε με τα εξής λιτά, πλην ουσιαστικά, λόγια καρδιάς.

“Αντίο φωνή. Αντίο ντίβα. Αντίο δασκάλα. Αντίο Μαρινέλλα” έγραψε χαρακτηριστικά η γνωστή τραγουδίστρια στη χαμογελαστή φωτογραφία της αείμνηστης, πια, συναδέλφου της.

Αντώνης Ρέμος: «Μαρινέλλα μου θα σε αγαπώ για πάντα»

Με μια φωτογραφία που την κρατάει τρυφερά στην αγκαλιά του, ο Αντώνης Ρέμος αποχαιρετά την πολύ καλή του φίλη Μαρινέλλα.

Σε story που ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Αντώνης Ρέμος έχει επιλέξει το τραγούδι “Είσαι παντού και πουθενά”, από ηχογράφηση που έχουν κάνει μαζί με τη Μαρινέλλα.

«Μαρινέλλα μου, σε αγάπησα, σε αγαπώ και θα σε αγαπώ για πάντα. Καλό ταξίδι στο φως ψυχή μου», ήταν τα λόγια με τα οποία αποχαιρέτησε ο Αντώνης Ρέμος τη Μαρινέλλα.

Λάκης Λαζόπουλος: «Φτάνει κάποτε αυτή η ώρα»

Η Μαρινέλλα έφυγε από τη ζωή το απόγευμα του Σαββάτου 28 Μαρτίου και η είδηση του θανάτου της σκόρπισε θλίψη σε όλη την Ελλάδα. Ο Λάκης Λαζόπουλος αποχαιρετά τη φίλη του Μαρινέλλα μέσα από ένα συγκλονιστικό κείμενο στον λογαριασμό του στο Instagram.

Το κείμενο που έγραψε ο Λάκης Λαζόπουλος για τη Μαρινέλλα: Φτάνει κάποτε αυτή η ώρα! Που μαζεύονται όλες οι αναμνήσεις και παλεύουν να βρουν μια σειρά! Βιάζονται να πάρουν θέση στο μεγάλο τραπέζι των στιγμών! Όμως το βράδυ εκείνο που ήρθε στο σπίτι μας μετά τον θάνατο της Τασούλας μου να μιλήσει σαν μάνα με την κόρη μου, έσπρωξε όλα τα όμορφα που έχουμε ζήσει! Απ’ το ΑΚΡΟΑΜΑ της Θεσσαλονίκης μέχρι την τελευταία βραδιά της στο ΗΡΩΔΕΙΟ! Αυτά έχω καιρό να τα θυμάμαι και να τα διηγούμαι! Όμως τα λόγια εκείνης της βραδιάς έγιναν φυλαχτό μου! Όποιον δεν τον αγκάλιασε η Μαρινέλλα και όποιον δεν του έσφιξε το χέρι, τίποτα δεν ένιωσε απ’ την αγάπη της! Σε χαιρετώ γυναίκα της ζωής μας!