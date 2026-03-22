Στο Ελευθεροχώρι τιμήθηκε σήμερα η μνήμη των εκτελεσθέντων κατοίκων του χωριού από τα γερμανικά στρατεύματα, σε μια συγκινητική τελετή που διοργάνωσαν ο δήμος Πέλλας, ο Σύλλογος Ελευθεροχωριτών Πάικου και ο Σύλλογος Παλαιών Ελευθεροχωριτών «Το Άγιο Πνεύμα».

Όπως επισημαίνεται σε σημερινή σχετική ανακοίνωση του δήμου Πέλλας, η εκδήλωση ξεκίνησε στις 9:30 το πρωί με τη τέλεση Μνημόσυνου στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Ελευθεροχωρίου, όπου μνημονεύτηκαν τα ονόματα των θυμάτων της εισβολής των Γερμανών στο χωριό, που έλαβε χώρα πριν από 82 χρόνια, στις 23 Μαρτίου 1944. Στη συνέχεια, στις 10:30 π.μ., πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Μνήμης των εκτελεσθέντων.

Στην τελετή συμμετείχαν ο Δήμαρχος Πέλλας, Στάθης Φουντουκίδης, ο εκπρόσωπος της Βουλής, Διονύσης Σταμενίτης, ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας, Ιορδάνης Τζαμτζής, η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, Τζένη Δεντσίδου, ο αντιδήμαρχος Γιαννιτσών, Αθανάσιος Αδαμάκης, ο πρόεδρος της κοινότητας Γιαννιτσών, Διονύσης Παροτσίδης, καθώς και εκπρόσωποι στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών, των συλλόγων Ελευθεροχωριτών και της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Στην εκδήλωση, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, παραβρέθηκαν επίσης -μεταξύ άλλων- οι βουλευτές Λάκης Βασιλειάδης και Θεοδώρα Τζάκρη, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι, καθώς και εκπρόσωποι διαφόρων φορέων. Την τελετή πλαισίωσε η Φιλαρμονική Ορχήστρα Γιαννιτσών Δήμου Πέλλας, προσδίδοντας ιδιαίτερη συγκινησιακή βαρύτητα στην ημέρα μνήμης.