Κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επιστρέφουν στη χώρα μας οι Έλληνες που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή καταβάλλει το υπουργείο Εξωτερικών. Η αναμενόμενη μεταμεσονύκτια πτήση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τελικά θα πραγματοποιηθεί μετά τις 8 το πρωί, ενώ νωρίτερα ακόμη 400 Έλληνες επέστρεψαν από το Ντουμπάι, με ειδική πτήση.

Σε κλίμα συγκίνησης και ανακούφισης υποδέχτηκαν οι συγγενείς τους επαναπατρισθέντες οι οποίοι μετέφεραν εικόνες για «πρωτόγνωρη κατάσταση, αγωνία και ταλαιπωρία», από το Ντουμπάι και το Αμπού Ντάμπι, όπως μεταδίδει το ERTNews.

Υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Εξωτερικών ολοκληρώθηκαν με ασφάλεια χθες, Παρασκευή 6 Μαρτίου, οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων και μελών οικογενειών τους.

Παρά τις εξελίξεις, αρκετοί Έλληνες οι διαμένουν μόνιμα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δηλώνουν ότι παραμένουν ψύχραιμοι και ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, ενώ σε πολλές περιπτώσεις η εργασία και η εκπαίδευση συνεχίζονται κανονικά, ακόμη και με τηλεργασία.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών, έχουν ενεργοποιηθεί συνολικά 12 τηλεφωνικές γραμμές έκτακτης ανάγκης για την παροχή προξενικής συνδρομής σε Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα:

46 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους έφτασαν στην Αθήνα από το Ομάν, με ειδική πτήση της Aegean Airlines, με επιμέλεια της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ριάντ.

89 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους έφτασαν στην Αθήνα από το Ομάν, με ειδική πτήση της SKY express, με επιμέλεια της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ριάντ.

Επιπλέον, 142 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, από τη Sharjah των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μεταφέρθηκαν στην Αθήνα με δύο πτήσεις της Air Arabia.

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού

Το Υπουργείο Εξωτερικών παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε Έλληνες πολίτες που έχουν επηρεαστεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Αναλυτικά έχουν γίνει οι εξής επαναπατρισμοί Ελλήνων και μελών οικογενειών τους από τις 3 Μαρτίου.

3-4 ΜΑΡΤΙΟΥ

162 επαναπατρισμοί 93 από Ομάν, Aegean Airlines 42 από Βηθλεέμ οδικώς προς Αίγυπτο 27 από ΗΑΕ αεροπορικώς προς Κων/πολη & οδικώς προς Θεσ/νίκη

5 ΜΑΡΤΙΟΥ

315 επαναπατρισμοί 91 από Άμπου Ντάμπι, C-130 Π.Α. 101 από Ντουμπάι, Aegean Airlines 113 από Σάρζα, Air Arabia 10 οδικώς από Ιερουσαλήμ προς Αίγυπτο

6 ΜΑΡΤΙΟΥ

277 επαναπατρισμοί 46 από Ομάν, Aegean Airlines 89 από Ομάν, SKY express 142 από Σάρζα, δύο πτήσεις Air Arabia

Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επισκέφθηκε τη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, όπου πραγματοποιείται ο συντονισμός των επιχειρήσεων επαναπατρισμού των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Για μία από τις πιο απαιτητικές επιχειρήσεις που έχει κληθεί να διαχειριστεί η ελληνική διπλωματική υπηρεσία έκανε λόγο ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος.

Όπως έγινε γνωστό, προτεραιότητα δίνεται σε παιδιά, ηλικιωμένους, ασθενείς και τουρίστες που δεν έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν στις περιοχές αυτές, ενώ οι μόνιμοι κάτοικοι επαναπατρίζονται εφόσον το επιθυμούν.