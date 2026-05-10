Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα Κυριακή 10 Μαΐου γιορτάζει ο Σίμων. Την ίδια ημέρα τιμάται η Γιορτή της Μητέρας, καθώς και η μνήμη του Αγίου Σίμωνος του Αποστόλου.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Σίμων

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν:

Αρμόδιος

Αρμόδης

Μεθόδιος

Αργύρης

Αργύριος

Αργυρή

Αργυρούλα

Ρούλα

Αργυρώ

Ασημίνα

Ολυμπία

Ολυμπιάδα

Ολύμπω

Ολύμπη

Όλια

Ολυμπούλα

Ολυμπιάς

Διοσκουρίδης

Διοσκορίδης

Διόσκορος

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη Γιορτή της Μητέρας και τη μνήμη του Αγίου Σίμωνος του Αποστόλου.

Άγιος Σίμων ο Απόστολος: Ο μαθητής του Χριστού που τιμάται στις 10 Μαΐου

Ο Άγιος Σίμων ο Απόστολος τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 10 Μαΐου. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, ανήκει στον κύκλο των Αποστόλων και συνδέεται με τη διάδοση του χριστιανικού μηνύματος στα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας.

Στην Καινή Διαθήκη αναφέρεται ως Σίμων ο Κανανίτης ή Σίμων ο Ζηλωτής. Η προσωνυμία αυτή έχει ερμηνευθεί με διαφορετικούς τρόπους, είτε ως ένδειξη ιδιαίτερου ζήλου είτε ως σύνδεση με την περιοχή της Κανά, ανάλογα με την παράδοση που ακολουθείται.

Η μορφή του Αγίου Σίμωνος δεν συνοδεύεται από πολλές ιστορικά τεκμηριωμένες πληροφορίες. Ωστόσο, κατά την εκκλησιαστική παράδοση, μετά την Ανάσταση και την Πεντηκοστή συμμετείχε στο αποστολικό έργο, κηρύσσοντας τον Χριστιανισμό σε διάφορες περιοχές.

Όπως συμβαίνει με αρκετούς από τους Αποστόλους, οι λεπτομέρειες για τη δράση και το τέλος της ζωής του προέρχονται κυρίως από μεταγενέστερες παραδόσεις. Σε αυτές αναφέρεται ότι ο Άγιος Σίμων υπέμεινε διωγμούς και μαρτύρησε για την πίστη του.

Η τιμή προς τον Άγιο Σίμωνα συνδέεται με τη μνήμη των πρώτων μαθητών του Χριστού, οι οποίοι, σύμφωνα με την πίστη της Εκκλησίας, ανέλαβαν να μεταφέρουν το μήνυμα του Ευαγγελίου πέρα από τα όρια της Ιουδαίας.

Η 10η Μαΐου έχει επίσης ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπίπτει το 2026 με τη Γιορτή της Μητέρας. Πρόκειται για ημέρα αφιερωμένη στη μητρότητα και στον ρόλο της μητέρας στην οικογένεια και την κοινωνία.

Ο Άγιος Σίμων αναφέρεται στην εκκλησιαστική παράδοση ως Απόστολος και μάρτυρας της πρώτης χριστιανικής περιόδου.

