Σοβαρή περιβαλλοντική ρύπανση καταγράφεται σε ρέμα που εκβάλλει στη λίμνη Βόλβη, με τους κατοίκους και τις αρχές να μιλούν για «βόμβα» στο οικοσύστημα της περιοχής. Σκουρόχρωμα νερά με αφρούς και πολύ έντονη δυσοσμία ρέουν στο ρέμα της Αγίας Παρασκευής, στον Προφήτη του δήμου Βόλβης, ενώ η πηγή των λυμάτων παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη.

Το ρέμα αυτό ξεκινά από τον Σοχό, περνά από τον Προφήτη και καταλήγει στην περιοχή Σχολαρίου, δίπλα στη λίμνη Βόλβη, η οποία αποτελεί φυσικό αποδέκτη και προστατευόμενη ζώνη Ramsar με σημαντική αλιευτική δραστηριότητα.

Κάτοικοι καταγγέλλουν ότι τα ψάρια και τα αμφίβια (όπως βατράχια) στην περιοχή του ρέματος έχουν σχεδόν εξαφανιστεί, γεγονός που αποδίδουν στη συνεχή ρύπανση και στη χημική επιβάρυνση του νερού, ενώ εκφράζουν οργή και αγωνία για την καταστροφή του τόπου και τον κίνδυνο για άλλα είδη του υδάτινου και χερσαίου οικοσυστήματος.

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του δήμου Βόλβης έχει πραγματοποιήσει αυτοψία, διαπιστώνοντας μεγάλες ποσότητες λυμάτων με εξαιρετικά έντονη και δυσάρεστη οσμή, και προειδοποιεί εγγράφως ότι η ρύπανση μπορεί να επηρεάσει τον υδροφόρο ορίζοντα και το ευρύτερο οικοσύστημα της λίμνης.

Την ανησυχία ενισχύει το γεγονός ότι, όπως επισημαίνει ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Πασχάλης Δεληβασίλης, δίπλα στο ρέμα λειτουργούν θερμοκήπια που παράγουν ντομάτες, αγγούρια και άλλα τρόφιμα, ενώ η ρύπανση, ιδιαίτερα μετά τις βροχές, παρασύρεται ορμητικά προς τη λίμνη Βόλβη.

Ο δήμος έχει σημάνει συναγερμό, ζητώντας την πλήρη διερεύνηση της προέλευσης των αποβλήτων και την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων ελεγκτικών και δικαστικών αρχών, καθώς οι εικόνες από το ρέμα –με τα σκούρα, αφρισμένα νερά που καταλήγουν στη λίμνη– αποτυπώνουν μια εξελισσόμενη περιβαλλοντική κρίση με απρόβλεπτες συνέπειες αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα.