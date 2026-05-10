Το Isle of Skye είναι γνωστό και ως «το νησί της καταχνιάς» και φιλοξενεί μία από τις πιο γοητευτικές μικρές πόλεις της Σκωτίας, το Portree. Πρόκειται για ένα πανέμορφο μέρος που συνδυάζει την πεμπτουσία της νησιώτικης εμπειρίας με τα παραδοσιακά σπιτάκια σε παλ αποχρώσεις και τη φανταστική θέα, με τις απαραίτητες σύγχρονες ανέσεις.

Το Portree είναι η πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη του νησιού, γεμάτο με δαιδαλώδη δρομάκια που φιλοξενούν μια πληθώρα ανεξάρτητων μικρών καταστημάτων, άφθονα boutique ξενοδοχεία, καφετέριες και εστιατόρια. Αυτό που εντυπωσιάζει, επίσης, τους επισκέπτες, είναι το λιμάνι του, με τα πολύχρωμα κτίρια ακριβώς δίπλα στη θάλασσα.

Το όνομα Portree προέρχεται από το γαλλικό Port Rìgh, που σημαίνει «Λιμάνι του Βασιλιά», προς τιμήν της επίσκεψης του Βασιλιά Ιακώβου Ε’ το 1540. Όσοι επισκέπτονται την πόλη, είναι σίγουρο ότι θα περάσουν στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας, σε ένα πανέμορφο σκηνικό. Ωστόσο, υπάρχουν διάφορες δραστηριότητες που εκπλήσσουν ευχάριστα τον επισκέπτη, όπως η περιήγηση με σκάφη, όπου μπορεί κανείς να δει από κοντά θαλασσαετούς και φώκιες.

