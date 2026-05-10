Η Σαντορίνη μπαίνει στη φετινή τουριστική σεζόν με την αντίφαση ενός παγκόσμιου brand που εξακολουθεί να μαγνητίζει επισκέπτες, αλλά ταυτόχρονα δοκιμάζει τα όρια των υποδομών και της αντοχής του νησιού.

Ο δήμαρχος Θήρας Νίκος Ζώρζος, στο περιθώριο των εκδηλώσεων της 5ης Μαΐου για την Αγία Ειρήνη που καθιερώθηκε επισήμως ως πολιούχος της Σαντορίνης, εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξος για το 2026, επισημαίνοντας όμως ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στην περιοχή του Κόλπου έχουν ήδη επηρεάσει τις προκρατήσεις. Αναγνωρίζει ότι καταγράφεται κάμψη στη ζήτηση και αποδίδει σημαντικό μέρος της στα τεκταινόμενα στην ευρύτερη γειτονιά, υπενθυμίζοντας ότι ο τουρισμός έχει αποδείξει διαχρονικά την ανθεκτικότητά του μετά από περιόδους κρίσης. Την ίδια στιγμή, τονίζει πως η Σαντορίνη παραμένει ισχυρό διεθνές brand, όμως το ζητούμενο δεν είναι πλέον «περισσότερα κρεβάτια» ή ανεξέλεγκτη ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων, αλλά η ενίσχυση των δημόσιων υποδομών και η αναβάθμιση της καθημερινής λειτουργίας του προορισμού. Ο Δήμος έχει ήδη καταθέσει στο πλαίσιο του ειδικού πολεοδομικού σχεδιασμού αίτημα να μπει φρένο στην επιπλέον τουριστική δόμηση και σε νέες στρατηγικές επενδύσεις, υπερασπιζόμενος το μοντέλο ανάπτυξης μέσα από μικρές τοπικές επιχειρήσεις που, όπως υπογραμμίζει ο δήμαρχος, επέτρεψαν ο πλούτος του τουρισμού να διαχυθεί στην κοινωνία του νησιού.

Κεντρικό πεδίο παρέμβασης αποτελεί η κρουαζιέρα, όπου η δημοτική αρχή εφαρμόζει πλέον συγκεκριμένο ημερήσιο όριο επισκεπτών. Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, εκπονήθηκε μελέτη που κατέληξε ότι οι 8.000 επισκέπτες κρουαζιέρας ημερησίως είναι το ανώτατο όριο που μπορεί να διαχειριστεί η Σαντορίνη χωρίς να «μπουκώνει» το νησί. Στόχος δεν είναι να μειωθεί ο συνολικός αριθμός επιβατών σε ετήσια βάση, αλλά να απλωθούν οι αφίξεις στη διάρκεια της εβδομάδας, ώστε να αποφεύγονται τα ακραία φαινόμενα συνωστισμού σε συγκεκριμένες ώρες ή μέρες. Σύμφωνα με τον δήμαρχο, με τη ρύθμιση των ροών και την αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης της κρουαζιέρας, τα παλαιότερα εικόνα ασφυκτικής συμφόρησης έχουν περιοριστεί, ενώ το νέο μοντέλο έχει γίνει σε μεγάλο βαθμό αποδεκτό από τους ίδιους τους παίκτες της αγοράς.

Καθοριστική για αυτή τη νέα εικόνα είναι και η ανακαίνιση του τελεφερίκ της Σαντορίνης, μιας εμβληματικής υποδομής που κατασκευάστηκε το 1982 με πρωτοβουλία και χρηματοδότηση του Ευάγγελου και της Λούλας Νομικού και δωρίστηκε στον Δήμο μέσω του ομώνυμου Ιδρύματος. Το τελεφερίκ, που όταν πρωτολειτούργησε εξυπηρετούσε μερικές εκατοντάδες επιβάτες ημερησίως, σήμερα αποτελεί κρίσιμο κρίκο στην αλυσίδα διαχείρισης τουριστικών ροών από και προς το παλιό λιμάνι, εξυπηρετώντας χιλιάδες επισκέπτες κάθε μέρα και συμβάλλοντας με τα έσοδά του σε κοινωνικά και πολιτιστικά έργα. Τα τελευταία χρόνια έγινε εκτεταμένη συντήρηση και ανακαίνιση, ενώ δημιουργήθηκε στεγασμένος χώρος αναμονής για εκατοντάδες άτομα, ώστε οι επισκέπτες να μην περιμένουν με τις ώρες στον ήλιο. Ο νέος χώρος, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, μπορεί να φιλοξενήσει έως και 600 άτομα, βελτιώνοντας σημαντικά την εμπειρία του ταξιδιώτη αλλά και την εικόνα του λιμανιού στις ώρες αιχμής.

Σε επίπεδο ταυτότητας και προβολής, η πρόεδρος της Τουριστικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου Θήρας, Γεωργία Νομικού, αναδεικνύει την ανάγκη η Σαντορίνη να επανατοποθετηθεί διεθνώς ως ένας αυθεντικός, πολυδιάστατος προορισμός εμπειριών, πέρα από την –πανίσχυρη αλλά περιοριστική– εικόνα της καλντέρας και του ηλιοβασιλέματος. Όπως σημειώνει, η Σαντορίνη δεν είναι μόνο η postcard που ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, αλλά ένας ζωντανός τόπος με ιστορία, ανθρώπους, χωριά, πολιτισμό, αμπελώνες, γαστρονομία και μνήμες που αξίζουν να αναδειχθούν. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος προχωρά σε στοχευμένες δράσεις εξωστρέφειας, φιλοξενώντας δημοσιογράφους, επαγγελματίες του τουρισμού και εκπροσώπους αγορών, και συμμετέχοντας σε διεθνείς εκθέσεις και παρουσιάσεις με στόχο την ανάδειξη εναλλακτικών εμπειριών: από τις επισκέψεις σε οινοποιεία και παραδοσιακά χωριά μέχρι μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, πολιτιστικές διαδρομές και γαστρονομικές προτάσεις.

Κοινός παρονομαστής όλων αυτών των κινήσεων είναι η αναζήτηση ισορροπίας ανάμεσα στην τουριστική ανάπτυξη, την ποιότητα ζωής των μόνιμων κατοίκων και την προστασία του ίδιου του νησιού. Η δημοτική αρχή μιλά πλέον ανοιχτά για την ανάγκη ενός πιο οργανωμένου, πιο «συνειδητού» και πιο σεβαστικού τουριστικού μοντέλου, που δεν θα μετριέται μόνο σε αφίξεις, αλλά σε βιωσιμότητα, ποιότητα και σεβασμό στον τόπο. Το μεγάλο στοίχημα για τη Σαντορίνη, όπως αναγνωρίζουν οι τοπικοί φορείς, δεν είναι οι ακόμη μεγαλύτεροι αριθμοί, αλλά το να καταφέρει να διαχειριστεί τη διεθνή της επιτυχία χωρίς να χάσει την ταυτότητα και τη βιωσιμότητά της.