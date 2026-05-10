Ο Παναθηναϊκός έχει παράπονα από την διαιτησία του τέταρτου αγώνα με την Βαλένθια για τα play off της Euroleague.

Μάλιστα, όπως έκανε γνωστό από τα social media ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος το «τριφύλλι» έστειλε βίντεο στην Euroleague με φάσεις που θεωρεί ότι αδικήθηκε.

Αναλυτικά η αναρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου:

«Οι κανονισμοί στο μπάσκετ αλλάζουν τόσο γρήγορα, που πολλές φορές δεν είμαστε ενημερωμένοι. Αυτό πολλές φορές προκαλεί εκνευρισμό και απογοήτευση στις ομάδες και κυρίως στους φιλάθλους.

Αυτή είναι η περίπτωση μετά το τελευταίο παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Βαλένθια. Οι φίλαθλοι και όλοι οι εμπλεκόμενοι περιμένουν να δουν πώς η Euroleague θα ερμηνεύσει αυτά τα σφυρίγματα.

Εμείς, ως επενδυτές στους συλλόγους μας αλλά και μέτοχοι της Euroleague, πρέπει να αισθανόμαστε την υποχρέωση απέναντι στη διοργάνωση και στους ανθρώπους της να εκπαιδεύουμε τους φιλάθλους μας, ώστε να διορθώνονται όταν κάνουν λάθος ή είναι άδικοι.

Ο Παναθηναϊκός έχει στείλει, όπως επιτρέπεται, επίσημο βίντεο προς τη Euroleague και περιμένει με ανυπομονησία την επίσημη απάντησή της».