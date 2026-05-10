Με την 4η κρίσιμη αγωνιστική για την κατάκτηση του τίτλου συνεχίζονται σήμερα τα play off της Super League.

Στη Νέα Φιλαδέλφεια η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό, ενώ στο Φάληρο θα αναμετρηθούν ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ.

ΑΕΚ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

19:30 COSMOTE SPORT 2

Η Ένωση, είναι στην κορυφή της βαθμολογίας και στο +6 από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς με νίκη θα απέχουν μόλις έναν βαθμό από τη μαθηματική κατάκτηση του τίτλου. Από την άλλη πλευρά ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί για το γόητρό του, αλλά με αρκετές απουσίες καθώς ο Ράφα Μπενίτεθ δεν θα έχει στην διάθεσή του, τους Μπακασέτα, Ρενάτο Σάντσες, Κάτρη, Ίνγκασον, Πελίστρι, Γέντβαϊ, Ντέσερς, Σισοκό και τον τιμωρημενο Ερνάντεθ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΟΚ

19:30 COSMOTE SPORT 3

Οι «ερυθρόλευκοι», θέλουν μόνο τη νίκη που θα τους διατηρήσει ζωντανούς στο κυνήγι του τίτλου. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν αντιμετωπίζει προβλήματα, εκτός του τραυματία Γιαζίτζι. Από την άλλη ο ΠΑΟΚ θέλει να «χαλάσει» την καλή ψυχολογία των γηπεδούχων και να φύγει με ένα σπουδαίο «διπλό» που θα τον κρατήσει σε κοντινή απόσταση από την ΑΕΚ.

Δύο ακόμη ματς για τις θέσεις 5-8

Εκτός από τις θέσεις 1-4, σήμερα διεξάγονται και δύο ακόμη αναμετρήσεις για τις αδιάφορες πλέον θέσεις 5-8, καθώς το εισιτήριο για την Ευρώπη το έχει πάρει ο ΟΦΗ με την κατάκτηση του Κυπέλλου.

ΑΡΗΣ-ΟΦΗ

17:00 NOVASPORTS PRIME

Ο Άρης προέρχεται από δύο συνεχόμενες νίκες και θέλει να δώσει συνέχεια στο σερί του, για να κατακτήσει τουλάχιστον την 5η θέση της βαθμολογίας για το γόητρό του. Από την άλλη ο ΟΦΗ θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από τους «κίτρινους» στο Παγκρήτιο την προηγούμενη αγωνιστική. Διαθέσιμοι για τον Χρήστο Κόντη θα είναι οι Κωστούλας και Χριστογέωργος.

ΒΟΛΟΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

17:00 COSMOTE SPORT 4

Ο Βόλος θέλει να πετύχει την πρώτη του νίκη στα play off απέναντι στον Λεβαδειακό. Ο Κώστας Μπράτσος, δεν θα έχει στη διάθεσή του τον τραυματία Κάργα και τον τιμωρημένο Λυκουρίνο. Aπό την άλλη για τον Λεβαδειακό, ο Νίκος Παπαδόπουλος δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Ιωάννη Κωστή.