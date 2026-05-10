Η εκτόξευση των τεσσάρων θερμικών μικροδορυφόρων είναι ουσιαστικά το πρώτο πλήρως εθνικό σύστημα «διαστημικής πολιτικής προστασίας» της Ελλάδας, με πυρήνα τις δασικές φωτιές, αλλά με εφαρμογές που απλώνονται σε όλο το φάσμα της κλιματικής και περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Οι συγκεκριμένοι δορυφόροι αποτελούν τον Άξονα 1.1 του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου Εθνικού Διαστημικού Προγράμματος περίπου 200 εκατ. ευρώ που υλοποιείται από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με την υποστήριξη της ESA και του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος. Η αποστολή, γνωστή και ως Hellenic Fire System, περιλαμβάνει τέσσερις δορυφόρους τύπου 8U CubeSat με εξειδικευμένους θερμικούς αισθητήρες στο μέσο και στο μακρύ υπέρυθρο, σχεδιασμένους να σαρώνουν συστηματικά την ελληνική επικράτεια και να εντοπίζουν θερμικές ανωμαλίες και ενεργές εστίες φωτιάς σε κλίμακα λίγων μέτρων, με χρόνο ανανέωσης δεδομένων που μετριέται πλέον σε λεπτά.

Για την Ελλάδα αυτό σηματοδοτεί τη μετάβαση από την αποκλειστική εξάρτηση σε δεδομένα ευρωπαϊκών και διεθνών αποστολών σε ένα καθεστώς «κυρίαρχης» πρόσβασης σε κρίσιμες πληροφορίες σχεδόν σε πραγματικό χρόνο: αποκτά τα δικά της θερμικά «μάτια» στο διάστημα, με δυνατότητα να εντοπίζει νέες εστίες ακόμη και σε δύσβατες περιοχές ή μέσα στη νύχτα, να παρακολουθεί την εξάπλωση των μετώπων και να χαρτογραφεί με ακρίβεια τις καμένες εκτάσεις.

Κρίσιμο στοιχείο δεν είναι μόνο η ύπαρξη των δορυφόρων, αλλά η επιχειρησιακή διασύνδεση των δεδομένων τους με τα συστήματα διαχείρισης κρίσεων της χώρας. Η OroraTech, ως επικεφαλής της κοινοπραξίας για τους θερμικούς δορυφόρους, έχει ενσωματώσει την πλατφόρμα Wildfire Solution και τα δεδομένα ενεργών πυρκαγιών στο σύστημα διοίκησης ENGAGE της Ελληνικής Πυροσβεστικής, τροφοδοτώντας απευθείας τα Επιχειρησιακά Συντονιστικά Κέντρα Διαχείρισης Κρίσεων με χάρτες ενεργών εστιών, θερμικές ανωμαλίες, εκτιμήσεις κινδύνου και προβλέψεις εξάπλωσης. Παράλληλα, τα θερμικά, ραντάρ (SAR) και οπτικά δεδομένα των ελληνικών και διεθνών αποστολών συγκεντρώνονται στον Κυβερνητικό Κόμβο Παρατήρησης της Γης (Governmental EO Hub), έναν ενιαίο «ψηφιακό κόμβο» που παρέχει σε σχεδόν πραγματικό χρόνο έτοιμα για ανάλυση γεωχωρικά δεδομένα, εργαλεία ανάλυσης και αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις στους εμπλεκόμενους φορείς. Ουσιαστικά, δημιουργείται ένα πλήρες επιχειρησιακό περιβάλλον space‑based intelligence, όπου η πληροφορία από το διάστημα δεν μένει σε εξειδικευμένα κέντρα, αλλά «ρέει» απευθείας στην πρώτη γραμμή – στους αξιωματικούς επιχειρήσεων που πρέπει να αποφασίσουν μέσα σε λεπτά πού θα στείλουν επίγεια και εναέρια μέσα.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου περιγράφει την εξέλιξη αυτή ως «νέα εποχή» για την Πολιτική Προστασία, στην οποία η πληροφορία έρχεται πλέον σε σχεδόν πραγματικό χρόνο και όχι εκ των υστέρων, επιτρέποντας ουσιαστική ενίσχυση της πρόληψης, της έγκαιρης ανίχνευσης και της επιχειρησιακής ανταπόκρισης. Όπως σημειώνει, τα δεδομένα των δορυφόρων ενσωματώνονται άμεσα στα εθνικά επιχειρησιακά συστήματα, προσφέροντας στους ανθρώπους της πρώτης γραμμής καλύτερη εικόνα, ταχύτερη λήψη αποφάσεων και πιο αποτελεσματικό συντονισμό, ενώ το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων αντιμετωπίζεται όχι ως καθαρά τεχνολογικό εγχείρημα, αλλά ως επένδυση σε πραγματικές δυνατότητες της χώρας με άμεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια των πολιτών, την προστασία του περιβάλλοντος και την ανθεκτικότητα της οικονομίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η OroraTech έχει αναπτύξει μόνιμη παρουσία στην Ελλάδα, με επίγειο σταθμό λήψης δεδομένων στο Λαύριο, κέντρο επιχειρήσεων, υποδομές βαθμονόμησης αισθητήρων και προγράμματα εκπαίδευσης τελικών χρηστών, ενισχύοντας τόσο το διαστημικό όσο και το επίγειο σκέλος του συστήματος.

Οι δυνατότητες των θερμικών δορυφόρων, τέλος, ξεπερνούν την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Μέσα από τον συνδυασμό θερμικών, οπτικών, SAR δεδομένων και εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, ανοίγεται πεδίο για συστηματική παρακολούθηση θερμοκρασιών εδάφους και θάλασσας, έγκαιρη ανίχνευση θαλάσσιων καυσώνων, παρακολούθηση ευαίσθητων οικοσυστημάτων και προστατευόμενων περιοχών, υποστήριξη της γαλάζιας οικονομίας και των υδατοκαλλιεργειών, αλλά και ανάλυση αστικών θερμικών νησίδων για τον σχεδιασμό πολιτικών προσαρμογής στην κλιματική κρίση. Έτσι, η εκτόξευση των πρώτων ελληνικών θερμικών δορυφόρων δεν αποτελεί απλώς ένα τεχνολογικό ορόσημο, αλλά μια στρατηγική επένδυση που επανατοποθετεί την Ελλάδα στον χάρτη της διαστημικής τεχνολογίας, με πολύ συγκεκριμένο, επιχειρησιακό αποτύπωμα στην πολιτική προστασία, την περιβαλλοντική παρακολούθηση και τη συνολική ετοιμότητα της χώρας απέναντι σε ολοένα πιο σύνθετες κρίσεις.