Η Μιράντα Βερούλη στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Πορτογαλικής Γλώσσας, μαζί με τους εξαιρετικούς μουσικούς του κουιντέτου της παρουσιάζουν μια μοναδική μουσική παράσταση στο Half Note Jazz Club, την Τετάρτη 13 Μαΐου.

Η Μιράντα Βερούλη, θέλοντας να φέρει πιο κοντά το ελληνικό κοινό με την λυρικότητα της πορτογαλικής γλώσσας, παρουσιάζει ένα σύνολο τραγουδιών που η ίδια έχει αποδώσει στα ελληνικά, κρατώντας το αυθεντικό νόημα και συναίσθημα των στίχων. Για την περίσταση, προσκαλεί τον κορυφαίο τρομπετίστα Ανδρέα Πολυζωγόπουλο, με τον οποίο έχουν συμπράξει πολλές φορές στο παρελθόν (όπως στο προσωπικό άλμπουμ της Μιράντας «Onírico»).

Το Miranda Verouli Quintet, μαζί με τον Ανδρέα Πολυζωγόπουλο, δημιουργεί ένα ατμοσφαιρικό ηχητικό τοπίο όπου η τζαζ και η Πορτογαλόφωνη παράδοση συναντούν την ελληνική ποίηση, προσφέροντας στο κοινό ένα ταξίδι γεμάτο ρυθμό, νοσταλγία και αυτοσχεδιαστική λάμψη.

Για μία μοναδική βραδιά, την Τετάρτη 13 Μαΐου στο Half Note Jazz Club, υπό την Αιγίδα των Πρεσβειών Πορτογαλίας και Βραζιλίας.

Συντελεστές:

Μιράντα Βερούλη – φωνή

Ανδρέας Πολυζωγόπουλος – τρομπέτα

Τζώρτζης Τσιρόπουλος – κιθάρα / πιάνο

Κωνσταντίνος Στουραΐτης – κοντραμπάσο

Αναστάσης Γούλιαρης – τύμπανα

Τετάρτη 13 Μαΐου στις 21:30

Τιμές εισιτηρίων: από 12€

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

Half Note Jazz Club

ριβωνιανού 17, Μετς