Τουλάχιστον 69 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σκοτώθηκαν στα τέλη του Απριλίου από ενόπλους που ανήκουν στην παραστρατιωτική οργάνωση CODECO στο βορειοανατολικό τμήμα της ΛΔ Κονγκό, ενημέρωσαν χθες Σάββατο το Γαλλικό Πρακτορείο πηγές του στα σώματα ασφαλείας και σε τοπικούς φορείς.

Στην επαρχία Ιτουρί (βορειοανατολικά), πλούσια σε κοιτάσματα χρυσού, στα σύνορα με την Ουγκάντα, μαίνονται για χρόνια φονικές συγκρούσεις και βίαια επεισόδια μεταξύ κοινοτήτων.

Η παραστρατιωτική οργάνωση CODECO (Συνεταιρισμός για την ανάπτυξη του Κονγκό) διατείνεται πως υπερασπίζεται την κοινότητα Λεντού, αποτελούμενη στην πλειονότητά της από αγρότες, σε σύγκρουση με την κοινότητα Χέμα, κατά πλειονότητά της αποτελούμενη από κτηνοτρόφους.

Πολλαπλές οργανώσεις

Πέρα από τις κοινοτικές παραστρατιωτικές οργανώσεις, άλλη ένοπλη παράταξη, η ADF (Συμμαχικές Δημοκρατικές Δυνάμεις), που ίδρυσαν αρχικά αντικαθεστωτικοί από την Ουγκάντα και πλέον έχει ορκιστεί πίστη στο Ισλαμικό Κράτος, έχει πολλαπλασιάσει τις σφαγές στην επαρχία τα τελευταία χρόνια.

Στα τέλη Απριλίου, η Συνέλευση για τη Λαϊκή Επανάσταση (CRP), άλλη ένοπλη οργάνωση ενεργή στην Ιτουρί, που συνδέεται με την κοινότητα Χέμα, εξαπέλυσε επίθεση εναντίον θέσεων του στρατού της ΛΔ Κονγκό στα περίχωρα της Πιμπό, στην περιοχή Τζουγκού, σύμφωνα με πηγές στις δυνάμεις ασφαλείας και στην περιοχή.

«Μετά την επίθεση της CRP εναντίον θέσης του στρατού», μαχητές «της CODECO, που ήρθαν από την Πιμπό», επιτέθηκαν την 28η Απριλίου σε κοινότητες της ίδιας επαρχίας, είπε στο AFP ο Ντιεντονέ Λοσά, στέλεχος της κοινωνίας των πολιτών στην επαρχία Ιτουρί.

«Ο προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για πάνω από 70 νεκρούς», τόνισε.

Τον απολογισμό επιβεβαίωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο δυο πηγές του στις δυνάμεις ασφαλείας.

Μια από τις πηγές έκανε ωστόσο λόγο για 69 νεκρούς, ανάμεσά τους 19 παραστρατιωτικούς και στρατιωτικούς.

Η παρουσία μαχητών της CODECO εμπόδισε για μέρες την πρόσβαση στην περιοχή όπου διαπράχθηκε η σφαγή και καθυστέρησε την καταμέτρηση των θυμάτων, σύμφωνα με τις πηγές αυτές.

«Ως τώρα, έχουν ενταφιαστεί μόνο 25 πτώματα. Πολλά λείψανα παραμένουν ακόμη εγκαταλελειμμένα», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο χθες ο Ντιεντονέ Λοσά.

Πηγή του AFP σε ανθρωπιστική οργάνωση περιέγραψε σπαρακτικές σκηνές, πτώματα που «κείτονταν στο έδαφος» κοντά στο χωριό Μπασά την 30ή Μαΐου, στην εθνική οδό 27, που είχαν εγκαταλειφθεί εκεί.

Από το 2025, ο στρατός της πελώριας χώρας της Αφρικής διεξάγει επιχειρήσεις εναντίον της CRP, ένοπλου κινήματος που σχημάτισε ο Τομάς Λουμπαγκά, πολέμαρχος από τη ΛΔ Κονγκό που φέρεται να πρόσκειται στη Ρουάντα. Είχε καταδικαστεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να εκτίσει 14 χρόνια κάθειρξης διότι είχε στρατολογήσει παιδιά, κατόπιν αφέθηκε ελεύθερος το 2020.

Η CODECO πιστεύεται πως ενίοτε χρησιμοποιείται ως βοηθητική δύναμη από τον στρατό της ΛΔ Κονγκό, όμως πιο συχνά δρα αυτόνομα και βάζει γενικά στο στόχαστρο άμαχους πληθυσμούς.