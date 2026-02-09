Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στη λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της λεωφόρου Αθηνών, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Συγκεκριμένα, ένας πεζός παρασύρθηκε από Ι.Χ. αυτοκίνητο και η κατάσταση της υγείας του είναι σοβαρή.

Η κίνηση στο σημείο είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

