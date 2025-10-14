Σήμερα, Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, λόγω της συμμετοχής σωματείων των εργαζομένων των ΜΜΜ στις απεργιακές κινητοποιήσεις, τα μέσα θα κινηθούν ως εξής:

Στα λεωφορεία και στα τρόλεϊ, οι εργαζόμενοι θα πραγματοποιήσουν, σύμφωνα με την ιστοσελίδα www.oasa.gr, στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 το πρωί και από τις 21:00 το βράδυ έως τη λήξη της βάρδιας. Επισημαίνεται ότι η λειτουργία των οχημάτων θα ξεκινήσει σταδιακά μετά τη λήξη της στάσης εργασίας στις 09:00 και αντίστοιχα θα ξεκινήσει πριν τις 21:00 η προοδευτική απόσυρσή τους για τα αμαξοστάσια. Επιπλέον, λόγω συμμετοχής μέρους των εργαζομένων στην 24ωρη απεργία του ΕΚΑ, αναμένονται ακυρώσεις δρομολογίων των λεωφορειακών γραμμών και κατά το χρονικό διάστημα λειτουργίας τους, ενώ στις λεωφορειακές γραμμές που αναφέρονται στον σχετικό πίνακα του ΟΑΣΑ, όλα τα δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Οι γραμμές 1, 2 & 3 του μετρό, όπως και το τραμ, θα λειτουργήσουν από τις 09:00 το πρωί έως τις 17:00 το απόγευμα. Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, θα εκτελούνται και τα δρομολόγια του μετρό προς και από το αεροδρόμιο. Αναλυτικά:

Γραμμή 1 μετρό (Πειραιάς – Κηφισιά): οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Κηφισιά και Πειραιά στις 16:35,

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 16:51 και προς Πειραιά στις 17:09,

από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 16:54 και προς Πειραιά στις 17:07,

από Αττική προς Κηφισιά στις 16:59 και προς Πειραιά στις 17:02.

Γραμμές 2 & 3 μετρό: οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 17:00,

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 16:42,

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 16:39,

από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 16:33,

από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:39,

από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:19,

από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 15:42.

Τραμ Γραμμή 7:

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 09:31 και ο τελευταίος στις 15:19,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 15:43.

Τραμ Γραμμή 6:

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Πικροδάφνη στις 09:15 και ο τελευταίος στις 15:24,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 16:14.

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):