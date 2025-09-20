Για το ενδεχόμενο να κατέβει στην πολιτική απάντησε η Μαρία Καρυστιανού μέσα από τηλεοπτική της συνέντευξη, με αφορμή τα αποτελέσματα πρόσφατης δημοσκόπησης, βάσει των οποίων, το 25% των πολιτών θα τη στήριζε σε περίπτωση που αποφάσιζε να ιδρύσει πολιτικό κόμμα.

Η ίδια, σχολιάζοντας το αποτέλεσμα, τόνισε:

«Για μένα αυτό το 25%, αν είναι αληθινό, μου δείχνει ότι η κοινωνία δεν θέλει πλέον κάτι που να προέρχεται από το σύστημα. Η κοινωνία έχει ανάγκη από ανθρώπους ανεξάρτητους και άφθαρτους, οι οποίοι θα έρθουν με νέο πρόγραμμα και θα μπουν μπροστά. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να ηγηθώ μίας τέτοιας προσπάθειας, αλλά δεν το βλέπω προσωπικά για μένα. Ακόμα δεν σκεφτόμαστε κάτι τέτοιο, αλλά και εγώ είμαι στο 25% που νιώθω αυτή την ανάγκη. Αν δημιουργείτο κάτι που να ήταν συμβατό με τις σκέψεις μου, εννοείται ότι θα ήμουν μέρος του».

Η απάντηση σε όσους βλέπουν ιδιοτέλεια

Η κ. Καρυστιανού αναφέρθηκε και σε εκείνους που αμφισβητούν τα κίνητρά της:

«Δεν ξέρω τι θα έκαναν στη θέση μου. Εγώ έχω υποσχεθεί ένα πράγμα: ότι ο αγώνας μου θα γίνει μέχρι τέλους προκειμένου να φτάσω εκεί που πρέπει, αυτό ορκίστηκα στο μνήμα της κόρης μου».

Στη συνέχεια, μίλησε για τη στάση των κομμάτων μετά τις κινητοποιήσεις για τα Τέμπη:

«Είδατε πώς μας αγάπησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης μετά τις μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις; Ξαφνικά όλοι βγήκαν και μιλούσαν για τα Τέμπη, μας θυμήθηκαν. Όταν ζητήσαμε να ελεγχθούν όλα, τότε φάνηκαν όλες οι συμφωνίες και η διαπλοκή της αντιπολίτευσης. Αυτή η αδιαφορία από όλο το πολιτικό σύστημα θα γραφτεί στην ιστορία».

Οι σχέσεις με τον Νίκο Πλακιά

Τέλος, αναφέρθηκε στις σχέσεις της με τον Νίκο Πλακιά, ξεκαθαρίζοντας:

«Δεν είμαστε «μία γροθιά» με τον Νίκο Πλακιά. Ο στόχος είναι κοινός, ναι, αλλά υπάρχει μια διαφορετική στρατηγική. Σε προσπάθειες που έκανα με τον Νίκο Πλακιά, είπα ότι μπορούμε να συζητάμε την διαφορετική στρατηγική μεταξύ μας, αλλά στον δημόσιο λόγο αυτά δημιουργούν αμφιβολία. Η αμφιβολία στο δικαστήριο θα μας «κάψει» όλους. Έχουμε εξηγήσει στον Νίκο Πλακιά ότι η διχογνωμία δεν βοηθάει κάπου και πρέπει να τα βρουν οι επιστήμονες. Δεν βοηθάει κανέναν να είμαστε σε δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ μας».