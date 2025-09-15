«Δεν είναι κάτι που περνά από το μυαλό μας αυτή τη στιγμή» ανέφερε η Μαρία Καρυστιανού, πρόεδρος του Σωματείου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Μιλώντας στο Kontra και στον Νίκο Παναγιωτόπουλο, η Μαρία Καρυστιανού ρωτήθηκε σχετικά με τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις που ήθελε τους πολίτες πιο θετικούς απέναντι σε ένα κόμμα της ίδιας απ’ ό,τι εκείνων του Αλέξη Τσίπρα ή του Αντώνη Σαμαρά.

«Εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε» ανέφερε η Μαρία Καρυστιανού και συμπλήρωσε: Με τον κόσμο θα βγαίνουμε και θα φωνάζουμε ζητώντας δικαιοσύνη. Πρέπει κάποια στιγμή η χώρα να λειτουργεί με τους θεσμούς. Θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις. Θα στραφούμε πιο ενεργά και πιο δυναμικά και στην Ευρώπη».

Μιλώντας μάλιστα για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος η ίδια σημείωσε πως «Δεν είναι κάτι που περνά από το μυαλό μας αυτή τη στιγμή» αλλά συμπλήρωσε πως: «Σίγουρα όμως η κίνηση των πολιτών σαφώς και μας βρίσκει σύμφωνους, θα συνεχίσει ενεργά και δυναμικά».