Νέα δημοσκόπηση της Interview, για λογαριασμό της Political, αποτυπώνει τις τάσεις της κοινής γνώμης και τη δυναμική των πολιτικών κομμάτων, με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί σημαντικό προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ. Στην εκτίμηση ψήφου, η διαφορά μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ φτάνει τις 12,1 ποσοστιαίες μονάδες, με το κυβερνών κόμμα να συγκεντρώνει 26,7% και το ΠΑΣΟΚ 14,6%.

Ακολουθούν στην πρόθεση ψήφου η Ελληνική Λύση με 9,8%, το ΚΚΕ με 8,8%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,6%, η Φωνή Λογικής με 4,9%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 4,2%, το ΜέΡΑ25 με 4,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,1%, η Νέα Αριστερά με 2,6% και η Νίκη με 2,3%. Το 12,2% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα επέλεγε άλλο κόμμα.

Στην ερώτηση «αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;», τα ποσοστά χωρίς αναγωγή διαμορφώνονται ως εξής: Νέα Δημοκρατία 21,9%, ΠΑΣΟΚ 12%, Ελληνική Λύση 8,1%, ΚΚΕ 7,2%, Πλεύση Ελευθερίας 4,6%, Φωνή Λογικής 4%, Κίνημα Δημοκρατίας 3,8%, ΜέΡΑ25 3,8%, ΣΥΡΙΖΑ 3,4%, Νέα Αριστερά 2,1%, Νίκη 1,9%, άλλο 10%, ενώ το 17,2% δεν έχει αποφασίσει.

Στην αξιολόγηση των πολιτικών αρχηγών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην εμπιστοσύνη των πολιτών με 27%. Τα υπόλοιπα ποσοστά είναι μονοψήφια: Νίκος Ανδρουλάκης 9,7%, Κυριάκος Βελόπουλος 7,8%, Δημήτρης Κουτσούμπας 6,3%, Ζωή Κωνσταντοπούλου 5,4%, Στέφανος Κασσελάκης 4%, Σωκράτης Φάμελλος 3%, Αλέξης Χαρίτσης 3%, Αφροδίτη Λατινοπούλου 2,8%, ΔΓ/ΔΑ 1,1%, Δημήτρης Νατσιός 1%, ενώ το 28,9% απαντά «κανένας».

Η έρευνα διερεύνησε επίσης την πιθανή δημιουργία νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα, τον Αντώνη Σαμαρά και τη Μαρία Καρυστιανού. Στην ερώτηση «Εάν δημιουργούσαν ξεχωριστούς πολιτικούς φορείς οι κύριοι Σαμαράς, Τσίπρας, και η κυρία Καρυστιανού, ποιον θα επιλέγατε;», το 25% απάντησε ότι θα ψήφιζε την κυρία Καρυστιανού, το 13% τον Αλέξη Τσίπρα και το 9% τον κ. Σαμαρά, ενώ το 53% δήλωσε «κανέναν».

Σχετικά με την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, το 50% των ερωτηθέντων δεν την παρακολούθησε. Από όσους παρακολούθησαν, το 32% τη χαρακτήρισε «ίδια με τις προηγούμενες», το 17% βρήκε τον πρώην πρωθυπουργό «ανανεωμένο με νέα πρόταση» και το 1% απάντησε «Δεν ξέρω, δεν απαντώ».

Οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ δεν φαίνεται να ικανοποιούν τους πολίτες, καθώς το 77% δήλωσε ότι αισθάνεται «λίγο/καθόλου» ικανοποιημένο, ενώ το 22% «πολύ/αρκετά». Όσον αφορά το αν «υπήρξε κάποια εξαγγελία ή μέτρο που θεωρείτε ότι σας αφορά προσωπικά;», το 40% απάντησε θετικά και το 58% αρνητικά.

Τέλος, η έρευνα αναδεικνύει τον οικονομικό «πονοκέφαλο» των πολιτών, με το 37% να δηλώνει ότι οι αγορές στο σούπερ μάρκετ δυσκολεύουν περισσότερο την καθημερινότητά του, το 31% να επηρεάζεται από τους λογαριασμούς ενέργειας, το 13% από μια έκτακτη δαπάνη, το 12% από το ενοίκιο/κοινόχρηστα και το 4% από τους λογαριασμούς τηλεφώνου.