Η METRO ΑΕΒΕ κατάφερε να αυξήσει τόσο τον κύκλο εργασιών, όσο και την κερδοφορία της το 2022, παρά τις απαιτητικές συνθήκες της αγοράς. Οι ενοποιημένες καθαρές πωλήσεις έφτασαν τα €1.501 δισ., αυξημένες κατά 9,5%. Τα κέρδη προ φόρων αποσβέσεων και τόκων (EBITDA) ανήλθαν σε €60,5 εκατ. έναντι €53,4 εκατ. το 2021 (αύξηση 13,3%). Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €28,4 εκατ. έναντι €22,4 εκατ. το προηγούμενο έτος, (αύξηση 26,8%).

2021 2022 % Μεταβολή Καθαρές Πωλήσεις € 1.37 δισ. € 1.50 δισ. +9,5% Κέρδη προ φόρων € 22,4 εκατ. € 28,4 εκατ. +26,8% EBITDA € 53,4 εκατ. € 60,5 εκατ. +13,3%

Τα οικονομικά αποτελέσματα επηρεάζονται από τις αυξημένες πληθωριστικές τάσεις της χρονιάς που πέρασε (το 2022 ο πληθωρισμός τροφίμων έκλεισε στο 11,4%) και τα αυξημένα λειτουργικά κόστη. Μόνο για την ενέργεια, το πρόσθετο κόστος έφτασε τα €8,9 εκατ. συγκριτικά με το 2021, ενώ το πρόσθετο κόστος του 2021 ήταν επιπλέον €8,3 εκατ., παρά τις επιδοτήσεις και τις σημαντικές επενδύσεις που υλοποιούνται επί σειρά ετών από τη METRO και την καθιστούν την πιο «πράσινη» εταιρεία του κλάδου.

Τα My market κινήθηκαν θετικά, επηρεασμένα από τις πληθωριστικές πιέσεις με μικρή μείωση πωλήσεων σε όγκο, ακολουθώντας την εικόνα του κλάδου των σούπερ μάρκετ. Στον τομέα της χονδρικής, τα METRO Cash & Carry παρουσίασαν σημαντική αύξηση των πωλήσεων λόγω της ανόδου του τουρισμού και της μεγάλης διείσδυσης της αλυσίδας στον κλάδο της Ho.Re.Ca.

Παρά το γεγονός ότι οι προκλήσεις του νέου οικονομικού περιβάλλοντος και η αύξηση του κόστους λειτουργίας επηρέασαν τα οικονομικά της αποτελέσματα, η METRO αποτιμά θετικά άλλη μία χρονιά. Σε μία γενικότερη συνθήκη πίεσης των περιθωρίων κέρδους σε όλο τον κλάδο, η εταιρεία πέτυχε αυξημένη κερδοφορία σε σχέση με το 2021, γεγονός που απορρέει από τον στρατηγικό σχεδιασμό και τις επενδυτικές κινήσεις που ακολούθησαν την εξαγορά της Βερόπουλος προ ετών, που τώρα σταδιακά αποδίδουν.

Τα My market

Η αλυσίδα σήμερα αριθμεί 233 καταστήματα. Για το 2023 η εκτίμηση είναι πως θα προστεθούν 25 νέα καταστήματα, συμπεριλαμβανομένων και των My market Local, του μοντέλου δικαιόχρησης (franchise) στο οποίο πρόσφατα ξεκίνησε να δραστηριοποιείται η εταιρεία. Μέχρι το τέλος του 2025, το πλάνο ανάπτυξης περιλαμβάνει συνολικά 80 My market Local μεγαλώνοντας το αποτύπωμα της αλυσίδας στην ελληνική αγορά.

Το eshop.mymarket.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα με το μεγαλύτερο καλάθι, κατά 5,99€ υψηλότερο από τον μέσο όρο του ανταγωνισμού, ενώ σήμερα εξυπηρετεί 4 φορές περισσότερες παραγγελίες από την έναρξη της υπηρεσίας, τον Οκτώβριο του 2018. Πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που καλύπτει όλο το φάσμα των παραδόσεων. Από τη συνήθη on line εμπειρία και τη συνεργασία με τις επιγραμμικές πλατφόρμες, μέχρι και το δικό του quick delivery, με την ονομασία «Speedy», προσφέροντας omnichannel εξυπηρέτηση στους πελάτες της αλυσίδας.

Τα METRO Cash & Carry

Το 2022 ήταν άλλη μία πολύ καλή χρονιά για τα METRO Cash & Carry, που αποτελούν διαχρονικά την ηγέτιδα αλυσίδα στο οργανωμένο χονδρεμπόριο. Η αλυσίδα μεγιστοποίησε τη διείσδυσή της στις επιχειρήσεις Ho.Re.Ca και διατήρησε την καλή της πορεία στο κλάδο της μεταπώλησης.

Σημείο αναφοράς για το 2022 υπήρξε το λανσάρισμα του νέου ηλεκτρονικού καταστήματος eshop.metrocashandcarry.gr, το οποίο απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες πανελλαδικά. Οι πελάτες της αλυσίδας εμπιστεύτηκαν άμεσα τη νέα υπηρεσία, εν μέσω ενός πολύ απαιτητικού καλοκαιριού βάσει τουριστικής προσέλευσης, καθώς προσφέρει 24/7 εύχρηστη πλοήγηση, κωδικολόγιο προσαρμοσμένο στις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε πελάτη και άμεση τοποθέτηση παραγγελιών. Η αποδοχή των πελατών στο eshop των METRO Cash & Carry επιβεβαιώνεται από το συνεχώς αυξανόμενο πελατολόγιο, καθώς μήνα με μήνα προστίθενται 10% νέοι πελάτες, ενώ το 47% των πελατών κάνει περισσότερες από 3 παραγγελίες το μήνα.

Η επένδυση στην Κύπρο

Στα 3 χρόνια λειτουργίας, η επένδυση της METRO στην Κύπρο έχει ωριμάσει και αποδίδει σταδιακά, θετικά αποτελέσματα. Οι πωλήσεις της MCC BEST VALUE αυξήθηκαν κατά 57% σε σχέση με το 2021 καθώς όλο και περισσότεροι επαγγελματίες μαθαίνουν και αξιοποιούν το μοντέλο των Cash and Carry που η METRO παρουσίασε στη χώρα. Ακολουθώντας τον αρχικό σχεδιασμό, η εταιρεία αγόρασε στη Λευκωσία ένα οικόπεδο 6.500 τ.μ. για να χτίσει το 2ο κατάστημα της BEST VALUE ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, μεγέθους 3.000 τ.μ.

Πρατήρια Καυσίμων

Η METRO, με 14 πρατήρια υγρών καυσίμων, καθίσταται το μεγαλύτερο ανεξάρτητο δίκτυο στην Ελλάδα που δεν είναι ιδιολειτουργούμενα από οποιαδήποτε πετρελαϊκή εταιρεία. Η άριστη ποιότητα των καυσίμων εξασφαλίζεται από τις μακροχρόνιες συνεργασίες με την AVIN oil και την ΕΛΙΝΟΙΛ.

Σχεδιασμός 2023 και Επενδύσεις

Ο κύκλος εργασιών για το 2023 εκτιμάται ότι θα κινηθεί στα €1.580 εκατ., ενώ αναμένεται περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας. Το δίκτυο των My market θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια κυρίως μέσω της ανάπτυξης των My market Local, καθώς μέχρι το 2025 προβλέπεται να λειτουργήσουν συνολικά 80 καταστήματα. Στο σχεδιασμό ανάπτυξης των METRO Cash & Carry έχει προβλεφθεί 1 dark store και 3 hubs, ενώ η συνεχής άνοδος του τουρισμού στη χώρα, εκτιμάται να έχει περαιτέρω θετική επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα της αλυσίδας.

Η METRO ΑΕΒΕ έχει σχεδιάσει και υλοποιεί ένα φιλόδοξο, μακροπρόθεσμο πλάνο επενδύσεων και βιώσιμης ανάπτυξης.

Η εφοδιαστική αλυσίδα ενισχύθηκε σημαντικά με την ανακαίνιση και επέκταση του Κέντρου Διανομής Βορείου Ελλάδος. Η νέα εγκατάσταση είναι υπερσύγχρονη, φιλική προς το περιβάλλον και βέλτιστης ενεργειακής απόδοσης. Με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έχουν εφαρμοστεί καινοτόμες λύσεις που εξασφαλίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Στοχεύοντας στην ενεργειακή ουδετερότητα των εγκαταστάσεων και τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος, βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγαλύτερο στον κλάδο, πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών. Συγκεκριμένα, μέχρι το τέλος του 2023 θα έχουν εγκατασταθεί 97 σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 25MW, που θα εξασφαλίζουν το 30% των ενεργειακών απαιτήσεων της εταιρείας. Η επένδυση συνολικού ύψους €18 εκατ., δανειοδοτείται κατά 50% από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προτεραιότητα αποτελεί και ο Ψηφιακός μετασχηματισμός, καθώς η πρόκληση για τη METRO είναι, σταδιακά, κάθε πόστο εργασίας να εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες παροχής πληροφοριών και ψηφιακής εξυπηρέτησης, αναβαθμίζοντας την εργασιακή καθημερινότητα των εργαζομένων και την εμπειρία των πελατών.

Η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στους Ανθρώπους της, δίνοντας αυξήσεις και πρόσθετες παροχές ύψους €8,5 εκατ. τη διετία 2022-2023. Παράλληλα στηρίζει το Ανθρώπινο Δυναμικό σε όλη την Ελλάδα με ένα πολυσύνθετο πλάνο εκπαίδευσης και πολλές δράσεις εσωτερικής επικοινωνίας.