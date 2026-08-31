Σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα κινούνται οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.

Μικτή εικόνα παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με την προσοχή των επενδυτών να είναι στραμμένη στη νέα ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία ενισχύει τις τιμές του πετρελαίου και τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.677,65 μονάδες, σημειώνοντας οριακή πτώση 0,09%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 12,79 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,11%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,05%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές του ΟΛΠ (+1,20%), της CrediaBank (+0,71%), της Motor Oil (+0,67%) και της Πειραιώς (+0,47%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές Allwyn (-1,19%), της Aktor (-1,16%), της Metlen (-1,16%) και της Jumbo (-0,99%).

Ανοδικά κινούνται 30 μετοχές, 44 πτωτικά και 14 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Έλτον (+2,56%) και Lavipharm (+2,19%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: MIG (-2,87%) και Unibios (-2,72%).