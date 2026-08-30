Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις θερινές εκπτώσεις, καθώς οι καταναλωτές έχουν πλέον μόλις μία ημέρα για να κάνουν τις τελευταίες αγορές τους σε μειωμένες τιμές.

Οι θερινές εκπτώσεις ολοκληρώνονται τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, με τα καταστήματα να προσφέρουν μέχρι και την τελευταία ημέρα προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές.

Οι καταναλωτές, ωστόσο, καλό είναι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις αγορές τους και να ελέγχουν τόσο την αρχική όσο και την τελική τιμή των προϊόντων.

Πώς πρέπει να αναγράφεται η τιμή

Στις περιπτώσεις όπου ένα προϊόν πωλείται με έκπτωση, ως τιμή αναφοράς θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη τιμή που ίσχυε κατά τις προηγούμενες 30 ημέρες.

Για προϊόντα που διατίθενται στην αγορά για διάστημα μικρότερο των 30 ημερών, ως βάση για τον υπολογισμό της έκπτωσης λαμβάνεται η χαμηλότερη τιμή που είχε καταγραφεί κατά τις τελευταίες 10 ημέρες.

Με αυτόν τον τρόπο οι καταναλωτές μπορούν να έχουν σαφέστερη εικόνα για το πραγματικό ύψος της έκπτωσης και να αποφεύγουν παραπλανητικές πρακτικές.

Τι ισχύει για τα ελαττωματικά προϊόντα

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και μετά την αγορά, ειδικά στην περίπτωση που το προϊόν παρουσιάζει ελάττωμα.

Η εκπτωτική τιμή δεν καταργεί τα δικαιώματα του καταναλωτή. Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει συγκεκριμένες λύσεις σε περίπτωση που ένα προϊόν είναι ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται στα συμφωνημένα χαρακτηριστικά.

Ανάλογα με την περίπτωση, ο καταναλωτής μπορεί να ζητήσει επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος, ενώ υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορεί να προβλέπεται και μείωση της τιμής ή επιστροφή χρημάτων.

Με τις θερινές εκπτώσεις να ολοκληρώνονται τη Δευτέρα, οι καταναλωτές που σχεδιάζουν τις τελευταίες αγορές τους θα πρέπει να συγκρίνουν τιμές, να ελέγχουν τους όρους της αγοράς και να κρατούν τις αποδείξεις τους.