Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, εν μέσω ανοδικής κίνησης και των ευρωπαϊκών αγορών. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:15, διαμορφώνεται στις 2.683,11 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,60%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.686,82 μονάδες (+0,74%).



Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 126,95 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,63%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,36%.



Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές του ΟΛΠ(+2,86%), της ΕΥΔΑΠ (+2,12%), των ΕΛΠΕ (+1,85%) και της Optima Bank (+1,62%).



Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Allwyn (-1,31%), της Motor Oil (-1,06%) και της Metlen (-0,32%).



Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 3.309.079 και 2.830.400 μετοχές, αντιστοίχως.



Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 29,01 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 15,03 εκατ. ευρώ.



Ανοδικά κινούνται 58 μετοχές, 44 πτωτικά και 16 παραμένουν σταθερές, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Centric (+4,00%) και Mermeren (+3,45%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Τρία Άλφα (κ) (-3,24%) και Doppler (-2,96%).