Ανοίγει την Τετάρτη 26 Αυγούστου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για νέες αιτήσεις στο πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία», το οποίο μετά την πιλοτική εφαρμογή του μετατρέπεται σε μόνιμη υπηρεσία σε ολόκληρη τη χώρα. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως τις 27 Νοεμβρίου 2026, ενώ η αξία της προσωπικής βοήθειας μπορεί να φθάνει έως και τα 1.939 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με τις ανάγκες του δικαιούχου.

Η νέα φάση του προγράμματος αφορά άτομα με κινητική, νοητική, αναπτυξιακή, αισθητηριακή ή ψυχική αναπηρία και έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσης.

Ο ωφελούμενος δεν λαμβάνει απλώς μια γενική υπηρεσία φροντίδας. Επιλέγει ο ίδιος τον προσωπικό βοηθό του και οργανώνει, με βάση τις πραγματικές ανάγκες του, την υποστήριξη που χρειάζεται στην καθημερινότητά του.

Η βοήθεια μπορεί να αφορά την προσωπική φροντίδα, τις μετακινήσεις, την εργασία, τις σπουδές, την πρόσβαση σε υπηρεσίες ή γενικότερα τη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή.

Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση

Σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα ηλικίας από 16 έως 67 ετών, εφόσον πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις.

Κατ’ εξαίρεση, το ηλικιακό όριο μπορεί να φθάνει έως τα 75 έτη, όταν ο ενδιαφερόμενος είχε καταστεί δικαιούχος επιδόματος κίνησης πριν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του.

Οι βασικές προϋποθέσεις είναι:

ποσοστό κύριας πάθησης τουλάχιστον 67% ή διαρκής κατάσταση που απαιτεί τη συμπαράσταση άλλου προσώπου,

ή διαρκής κατάσταση που απαιτεί τη συμπαράσταση άλλου προσώπου, μόνιμη και νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα,

φορολογική κατοικία στην Ελλάδα,

τήρηση των προβλεπόμενων εισοδηματικών κριτηρίων.

Το εισοδηματικό όριο

Το βασικό ετήσιο εισοδηματικό όριο ορίζεται στις 35.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό.

Το ποσό αυξάνεται:

κατά 17.500 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος,

για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος, κατά 17.500 ευρώ και για το πρώτο ανήλικο μέλος σε μονογονεϊκό νοικοκυριό,

κατά 8.750 ευρώ για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της ένταξης είναι ο ωφελούμενος να διαβιώνει σε κατοικία. Όσοι δεν βρίσκονται ακόμη σε τέτοιο πλαίσιο μπορούν πάντως να υποβάλουν αίτηση και να αξιολογηθούν, με την ένταξη να ενεργοποιείται όταν μετακομίσουν σε κατοικία.

Έως 1.939 ευρώ τον μήνα – Πώς καθορίζεται το ποσό

Μετά την αίτηση ακολουθεί μοριοδότηση και εξατομικευμένη αξιολόγηση των αναγκών κάθε υποψηφίου.

Η αξία της προσωπικής βοήθειας στο μόνιμο πρόγραμμα, από την 1η Ιανουαρίου 2027, διαμορφώνεται έως:

416 ευρώ τον μήνα για μικρή ανάγκη,

για μικρή ανάγκη, 831 ευρώ για μέτρια ανάγκη,

για μέτρια ανάγκη, 1.352 ευρώ για μεγάλη ανάγκη,

για μεγάλη ανάγκη, 1.939 ευρώ για απόλυτη και διαρκή εξάρτηση.

Το ποσό, επομένως, δεν είναι ενιαίο για όλους τους δικαιούχους.

Η Ειδική Επιτροπή εξετάζει όχι μόνο το ποσοστό αναπηρίας αλλά και τη λειτουργικότητα του ατόμου, τις συνθήκες στις οποίες ζει, τις καθημερινές ανάγκες του και το κατά πόσο η προσωπική βοήθεια μπορεί να διευκολύνει την εργασία, την εκπαίδευση και την κοινωνική του συμμετοχή.

Πώς γίνεται η μοριοδότηση

Με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης τα στοιχεία θα διασταυρώνονται μέσω δημόσιων μητρώων και θα εκδίδεται απόφαση σχετικά με την επιλεξιμότητα και τη μοριοδότηση, με δυνατότητα ηλεκτρονικής ένστασης.

Στη μοριοδότηση λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων:

το εισόδημα και η σύνθεση του νοικοκυριού,

η ύπαρξη άλλου ατόμου με αναπηρία στην οικογένεια,

το ποσοστό και τα χαρακτηριστικά της αναπηρίας,

η εργασία ή οι σπουδές του υποψηφίου.

Όσοι συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία περνούν στη συνέχεια από εξατομικευμένη αξιολόγηση διεπιστημονικής επιτροπής, κατά κανόνα στον χώρο διαμονής τους.

Δεν παίζει ρόλο ποιος θα κάνει πρώτος αίτηση

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι δεν θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση τον χρόνο υποβολής.

Αυτό σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν χρειάζεται να μπουν στην πλατφόρμα τις πρώτες ώρες λειτουργίας της φοβούμενοι ότι θα εξαντληθούν οι διαθέσιμες θέσεις.

Η ημερομηνία και η ώρα υποβολής δεν επηρεάζουν ούτε τη μοριοδότηση ούτε την αξιολόγηση.

Μέχρι πότε γίνονται οι αιτήσεις

Η πλατφόρμα ανοίγει την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 και η προθεσμία ολοκληρώνεται την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026.

Οι αιτήσεις γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης πλατφόρμας prosopikosvoithos.gov.gr.

Ο ωφελούμενος επιλέγει τον προσωπικό βοηθό του

Στο νέο μόνιμο μοντέλο, κάθε δικαιούχος θα μπορεί να επιλέγει από το σχετικό Μητρώο έναν έως τέσσερις προσωπικούς βοηθούς όταν οι υπηρεσίες παρέχονται σε ωριαία βάση ή έναν προσωπικό βοηθό σε καθεστώς συνοίκησης.

Η μεικτή ωριαία αποζημίωση των βοηθών θα κυμαίνεται από 6 έως 7 ευρώ, ενώ στην περίπτωση συνοίκησης η μεικτή μηνιαία αμοιβή θα ανέρχεται σε 1.200 ευρώ. Παράλληλα, ο ωφελούμενος σε καθεστώς συνοίκησης θα λαμβάνει οικονομική ενίσχυση 250 ευρώ τον μήνα.

Για ορεινούς και νησιωτικούς δήμους έως 5.000 κατοίκους προβλέπεται ειδική εξαίρεση: μπορεί να επιλεγεί ως προσωπικός βοηθός ακόμη και σύζυγος, σύντροφος με σύμφωνο συμβίωσης ή συγγενής α΄ ή β΄ βαθμού.

Τι αλλάζει με τη μονιμοποίηση του προγράμματος

Η βασική αλλαγή είναι ότι ο «Προσωπικός Βοηθός» παύει να αποτελεί πιλοτική δράση και μετατρέπεται σε μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας, με φορέα υλοποίησης τον ΟΠΕΚΑ.

Όπως ανέφερε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, στόχος είναι τα άτομα με αναπηρία να έχουν μεγαλύτερη αυτονομία και πραγματική δυνατότητα να οργανώνουν την καθημερινότητά τους με βάση τις δικές τους επιλογές.

Για τους ενδιαφερόμενους, τα βασικά σημεία είναι επομένως τρία: οι αιτήσεις ξεκινούν στις 26 Αυγούστου, δεν υπάρχει σειρά προτεραιότητας και η προθεσμία λήγει στις 27 Νοεμβρίου.