Το ΑΕΠ του Χονγκ Κονγκ κατέγραψε ετήσια αύξηση 4,3% στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τις επίσημες εκτιμήσεις της τοπικής κυβέρνησης στην Ειδική Διοικητική Περιφέρεια του Χονγκ Κονγκ (HKSAR) που δημοσιοποιήθηκαν την 31η Ιουλίου.

Τα ίδια στοιχεία δείχνουν μία μείωση σε σύγκριση με το ποσοστό αύξησης 5,9% του ΑΕΠ που είχε καταγραφεί στο πρώτο τρίμηνο, σύμφωνα με την αρμόδια στατιστική υπηρεσία.

Ένας εκπρόσωπος της HKSAR δήλωσε ότι, παρά τη μείωση, το ποσοστό αύξησης του ΑΕΠ στο δεύτερο τρίμηνο αποδίδεται στη θετική κίνηση του εμπορίου, αλλά και στην ανθεκτικότητα της εσωτερικής ζήτησης.

Οι δαπάνες ιδιωτικής κατανάλωσης στο Χονγκ Κονγκ κατέγραψαν ετήσια αύξηση 2,9% στο δεύτερο τρίμηνο, σύμφωνα με τα ίδια στατιστικά στοιχεία, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.