Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στην επαναφορά της διαπίστευσης του ελληνικού Οργανισμού Πληρωμών, ο οποίος πλέον λειτουργεί ως Γενική Διεύθυνση Ελέγχων, Ενισχύσεων και Πληρωμών (ΓΔΕΛΕΠ) της ΑΑΔΕ.

Η θετική αξιολόγηση περιλαμβάνεται στην επιστολή παρατηρήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG AGRI), η οποία εκδόθηκε μετά τον επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από τις 2 έως τις 5 Ιουνίου 2026 για την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης της περιόδου Σεπτεμβρίου 2024 – Μαρτίου 2026.

Μεταξύ των στοιχείων που αξιολογήθηκαν θετικά από την Επιτροπή περιλαμβάνονται:

η αύξηση των οργανικών θέσεων της ΓΔΕΛΕΠ σε 775, καθώς και ο σχεδιασμός πρόσληψης 230 νέων υπαλλήλων με προοπτική μονιμοποίησης,

η ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης Γενικής Διευθύντριας,

η εφαρμογή ολοκληρωμένου πλαισίου διαχείρισης σύγκρουσης συμφερόντων,

η διαμόρφωση στρατηγικής για την αντιμετώπιση της απάτης και η λειτουργία Ομάδας Διαχείρισης Κινδύνων.

Παράλληλα, η Επιτροπή εξέτασε τις δράσεις ενσωμάτωσης του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, χωρίς να διατυπώσει παρατηρήσεις ή συστάσεις.

Ωστόσο, καλεί τις ελληνικές αρχές να συνεχίσουν τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες, δίνοντας έμφαση στην έγκαιρη παροχή στοιχείων προς τον Οργανισμό Πιστοποίησης, στην ολοκλήρωση της στελέχωσης, στη βελτίωση της εποπτείας των εξουσιοδοτημένων φορέων και στην πλήρη ενσωμάτωση του νέου πλαισίου διαχείρισης κινδύνων στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, χαρακτήρισε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως ορόσημο για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του ελληνικού συστήματος αγροτικών πληρωμών. Όπως δήλωσε, η κυβέρνηση οικοδομεί ένα σύγχρονο σύστημα με λογοδοσία, ισχυρούς ελεγκτικούς μηχανισμούς και διαφανείς διαδικασίες, που προστατεύει τους Έλληνες φορολογούμενους, τους ευρωπαϊκούς πόρους και τους έντιμους παραγωγούς. Υπογράμμισε ακόμη ότι η θετική εξέλιξη αποτελεί σημαντική δικαίωση της μέχρι σήμερα προσπάθειας, αλλά όχι το τέλος της μεταρρύθμισης, καθώς στόχος παραμένει η έγκαιρη και δίκαιη καταβολή κάθε ενίσχυσης στους πραγματικούς δικαιούχους.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, σημείωσε ότι η αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος αγροτικών πληρωμών αποτελούσε την πιο επείγουσα προτεραιότητα από την ανάληψη των καθηκόντων του. Όπως ανέφερε, η απόφαση της Κομισιόν σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ενός δύσκολου μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος, επιτρέποντας στην Ελλάδα να αποκτήσει εκ νέου έναν οργανισμό πληρωμών που λειτουργεί με διαφάνεια, αξιοπιστία και πλήρη συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, τόνισε ότι η άρση της αναστολής της διαπίστευσης αποτυπώνει τη συστηματική εργασία που πραγματοποιήθηκε τους τελευταίους μήνες για τη δημιουργία ενός διαφανούς και αξιόπιστου συστήματος αγροτικών πληρωμών. Όπως επισήμανε, μετά από 18 μήνες σε καθεστώς αναστολής, το ελληνικό σύστημα επιστρέφει στην κανονικότητα, ενώ η μεταρρύθμιση αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ουσιαστικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η προσπάθεια συνεχίζεται, ώστε κάθε ευρώ ενίσχυσης να καταλήγει αποκλειστικά στους πραγματικούς δικαιούχους.