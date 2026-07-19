Με ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης, αυξημένη κινητικότητα σε επίπεδο επιχειρηματικών συμφωνιών και εντεινόμενο ανταγωνισμό, κυρίως στους κλάδους Ζωής και Υγείας, τροχοδρομεί η ελληνική ασφαλιστική αγορά που για τους παροικούντες την Ιερουσαλήμ βρίσκεται σε τροχιά ανασύνθεσης.

Η ενίσχυση της ασφαλιστικής παραγωγής συνοδεύεται από σημαντικές επιχειρηματικές εξελίξεις, καθώς οι μεγάλοι όμιλοι επαναχαράσσουν τη στρατηγική τους, ενισχύουν τη θέση τους μέσω εξαγορών και συνεργασιών και διευρύνουν την παρουσία τους σε τομείς όπως η υγεία, η αποταμίευση και το bancassurance. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το πρώτο πεντάμηνο του 2026 επιβεβαιώνει ότι η αγορά διατηρεί τη δυναμική της, ενώ οι κινήσεις των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιρειών προδιαγράφουν τον νέο χάρτη του κλάδου για τα επόμενα χρόνια

Η εικόνα του πενταμήνου

Κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2026 η ασφαλιστική αγορά διατήρησε τη θετική της δυναμική, με την παραγωγή ασφαλίστρων να διαμορφώνεται στα 2,653 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 10,9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

Την υψηλότερη συμβολή στην ανάπτυξη της αγοράς είχαν οι ασφαλίσεις Ζωής, η παραγωγή των οποίων ανήλθε σε 1,286 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 17,9% έναντι του πρώτου πενταμήνου του 2025. Στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών η παραγωγή διαμορφώθηκε σε 1,367 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο, της τάξης του 5,1%.

Στον κλάδο Ζωής, οι παραδοσιακές ασφαλίσεις διαμορφώθηκαν στα 574,1 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 13,5% σε σύγκριση με το πρώτο πεντάμηνο του 2025. Οι ασφαλίσεις που συνδέονται με επενδύσεις (unit linked) ανήλθαν επίσης σε περίπου 574 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας ακόμη υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης, της τάξης του 24,2%. Η διαχείριση συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων ενισχύθηκε κατά 12,1% (138,1 εκατ. ευρώ), ωστόσο η ΕΑΕΕ επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη μεταβολή οφείλεται στη χαμηλή βάση σύγκρισης του προηγούμενου έτους, καθώς το πρώτο πεντάμηνο του 2025 είχε προηγηθεί μείωση της παραγωγής. Ως αποτέλεσμα, η παραγωγή του συγκεκριμένου κλάδου παραμένει κατά 3,5% χαμηλότερη σε σύγκριση με το πρώτο πεντάμηνο του 2024.

Στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών, η αστική ευθύνη οχημάτων παρέμεινε ο μεγαλύτερος επιμέρους κλάδος της αγοράς, με παραγωγή 367 εκατ. ευρώ και αύξηση 5% σε σχέση με το πρώτο πεντάμηνο του 2025. Θετική ήταν επίσης η πορεία των ασφαλίσεων πυρός και φυσικών καταστροφών, των ασφαλίσεων χερσαίων οχημάτων, του κλάδου βοήθειας και των ασφαλίσεων ατυχημάτων, ενώ περιορισμένη υποχώρηση καταγράφηκε στις λοιπές ζημίες αγαθών, στις εγγυήσεις, στις διάφορες χρηματικές απώλειες, καθώς και στις ασφαλίσεις αστικής ευθύνης πλοίων και αεροσκαφών.

Η θετική εικόνα αποτυπώθηκε και στα στοιχεία του Μαΐου, καθώς η παραγωγή ασφαλίστρων αυξήθηκε κατά 8,6% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2026. Τη μεγαλύτερη συμβολή είχε ο κλάδος Ζωής, ο οποίος ενισχύθηκε κατά 12,9%, ενώ στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών η αύξηση διαμορφώθηκε στο 4,7%.

Ανοδική παρέμεινε η πορεία της αγοράς και σε κυλιόμενη δωδεκάμηνη βάση. Ειδικότερα, κατά το διάστημα από τον Ιούνιο του 2025 έως τον Μάιο του 2026, η παραγωγή ασφαλίστρων ήταν αυξημένη κατά 9,1% σε σύγκριση με το προηγούμενο δωδεκάμηνο. Οι ασφαλίσεις Ζωής κατέγραψαν άνοδο 11,9%, ενώ οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών ενισχύθηκαν κατά 6,7%.

Ασφαλίσεις Εμπορευμάτων

Ανοδική πορεία κατέγραψαν τα ασφαλισμένα κεφάλαια στις ασφαλίσεις μεταφερόμενων εμπορευμάτων το 2025, την ώρα που ο αριθμός των ζημιών και οι καταβληθείσες αποζημιώσεις υποχώρησαν, σύμφωνα με τη νέα ετήσια έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ). Η εικόνα του κλάδου χαρακτηρίζεται παράλληλα από οριακή μείωση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και βελτίωση των βασικών δεικτών ζημιών σε σχέση με το 2024.

Σημειώνεται πως στην έρευνα συμμετείχαν 17 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 70,1% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων του συγκεκριμένου κλάδου στην ελληνική αγορά.Ειδικότερα, το 2025 εκδόθηκαν ή ανανεώθηκαν 78.082 ασφαλιστήρια συμβόλαια, έναντι 80.216 το 2024, καταγράφοντας οριακή μείωση 2,7%. Αντίθετα, η συνολική αξία των ασφαλισμένων κεφαλαίων αυξήθηκε κατά 7,3%, αγγίζοντας τα 18,2 δισ. ευρώ από 16,96 δισ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που εκδόθηκαν το 2025 οι δηλωθείσες ζημιές περιορίστηκαν στις 534 από 626 το 2024, σημειώνοντας μείωση 14,7%, ενώ οι καταβληθείσες αποζημιώσεις υποχώρησαν κατά 22,3%, στα 359 χιλ. ευρώ. Παράλληλα, το απόθεμα των εκκρεμών αποζημιώσεων περιορίστηκε κατά 9,9%, στα 1,47 εκατ. ευρώ. Η μέση ζημία διαμορφώθηκε στα 3.433 ευρώ, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση 2,5% σε σχέση με το 2024, ενώ η συνολική συχνότητα ζημιών υποχώρησε στο 0,7% από 0,8% ένα χρόνο πριν.

Διαφορετική εικόνα προκύπτει από τη γεωγραφική κατανομή των ασφαλισμένων κινδύνων. Οι μεταφορές με αναχώρηση και προορισμό εκτός Ελλάδας, αν και αποτελούν μόλις το 2,2% των συμβολαίων και το 12,5% των ασφαλισμένων κεφαλαίων, συγκέντρωσαν αποζημιώσεις ύψους 776.040 ευρώ που αντιστοιχεί στο 42,3% του συνολικού ποσού των αποζημιώσεων. Στον αντίποδα, οι μεταφορές αποκλειστικά εντός Ελλάδας, που αντιπροσωπεύουν το 49,9% των συμβολαίων, κατέγραψαν συνολικές αποζημιώσεις 392.965 ευρώ, ενώ οι μεταφορές με την Ελλάδα ως τόπο αναχώρησης ή προορισμού, οι οποίες αποτελούν το 47,9% των συμβολαίων, διαμόρφωσαν αποζημιώσεις ύψους 664.320 ευρώ.

Ενδεικτικό της αυξημένης επιβάρυνσης στις διεθνείς μεταφορές είναι ότι η μέση ζημία διαμορφώθηκε στα 5.970 ευρώ, υπερδιπλάσια σε σχέση με τις μεταφορές αποκλειστικά εντός Ελλάδας (2.503 ευρώ) και αισθητά υψηλότερη από τις μεταφορές με την Ελλάδα ως τόπο αναχώρησης ή προορισμού (2.690 ευρώ). Παράλληλα, η συχνότητα ζημιών στην κατηγορία αυτή διαμορφώθηκε στο 7,4%, έναντι μόλις 0,4% στις εγχώριες μεταφορές.

Σε επίπεδο διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, κυρίαρχο ρόλο εξακολουθούν να διαδραματίζουν τα δίκτυα και οι πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργασίας, μέσω των οποίων διακινείται το 59,5% της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου. Ακολουθούν οι μεσίτες ασφαλίσεων με μερίδιο 34,1%, ενώ περιορισμένη παραμένει η συμμετοχή των τραπεζικών δικτύων (2,3%) και των απευθείας πωλήσεων (1,1%).