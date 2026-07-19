Περαιτέρω συμβολή στη συγκράτηση των τιμών του ρεύματος αναμένεται με την ανάπτυξη της αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες, σε σύγκριση με τα επίπεδα που θα έφθαναν αν το σύστημα βασιζόταν σε συμβατικά καύσιμα και εισαγωγές, όπως συνέβαινε μέχρι πριν από λίγα χρόνια.

Η ισχύς των μονάδων αποθήκευσης (που ήταν μηδενική στην αρχή του χρόνου καθώς δεν είχαν ενταχθεί μπαταρίες στο σύστημα) είναι σήμερα 630 μεγαβάτ. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει η κυβέρνηση, οι μπαταρίες θα πλησιάσουν το 1 γιγαβάτ στο τέλος του έτους, 1,5 γιγαβάτ στα μέσα του 2027 και 3 γιγαβάτ ως το 2028. Έκθεση του οίκου Aurora Energy για τον κλάδο της αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα έως το 2030 αναφέρει ότι στο τέλος του έτους θα λειτουργούν μπαταρίες ισχύος 900 μεγαβάτ (711 μεγαβάτ δίωρης διάρκειας έγχυσης και 189 μεγαβάτ τετράωρης) και ακολουθούν:

-333 μεγαβάτ μέσω του προγράμματος «Συστήματα Αποθήκευσης στις επιχειρήσεις»

-4,7 γιγαβάτ που θα συμμετέχουν απευθείας στην αγορά, χωρίς σχήματα στήριξης (0,9 γιγαβάτ στο δίκτυο διανομής – ΔΕΔΔΗΕ και 3,8 στο σύστημα μεταφοράς – ΑΔΜΗΕ)

-900 μεγαβάτ στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπει ο νόμος 5151/2024 για μετατροπή των αδειών παραγωγής συμβατικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής που κλείνουν, σε άδειες αποθήκευσης

Έτσι το σύνολο των μονάδων αποθήκευσης την επόμενη τετραετία ανεβαίνει στα 6,8 γιγαβάτ.

Οι μπαταρίες συμβάλουν στη συγκράτηση του κόστους της ηλεκτροπαραγωγής, καθώς αποθηκεύουν φθηνή ενέργεια σε χαμηλές, μηδενικές ή αρνητικές τιμές που παράγεται κατά τις ώρες που υπάρχει πλεόνασμα παραγωγής και αδυναμία διάθεσής της στο δίκτυο ή σε εξαγωγές. Και αποδίδουν την ενέργεια στο σύστημα όταν η ζήτηση ανεβαίνει, η παραγωγή φθίνει (π.χ. όταν μειώνεται η ηλιοφάνεια και χάνεται η παραγωγή των φωτοβολταϊκών) υποκαθιστώντας τις ακριβότερες συμβατικές μονάδες φυσικού αερίου που καλύπτουν σήμερα τις ανάγκες.

Όπως σημειώνει ο υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος σε σχετικές τοποθετήσεις του, κρίσιμη παράμετρο αποτελεί το γεγονός ότι η ανάπτυξη της αποθήκευσης στη χώρα μας εξελίσσεται σε περίοδο που το κόστος της τεχνολογίας μειώνεται δραστικά: από 1.474 δολάρια ανά κιλοβατώρα το 2010 σε 159 δολάρια το 2021 και 108 δολάρια το 2025. Δηλαδή το κόστος των μπαταριών καταγράφει μείωση 32% το 2025 σε σχέση με το 2021 και σωρευτικά κατά 93% από το 2010. «Αν τρέχαμε να επιδοτήσουμε τις μπαταρίες πολύ νωρίς, θα τις χρυσοπληρώναμε (όπως τα φωτοβολταϊκά πριν 15 χρόνια)», αναφέρει ο υφυπουργός.

Οι ανανεώσιμες πηγές και η σταδιακή ανάπτυξη της αποθήκευσης έχουν συμβάλει στη σχετική συγκράτηση των τιμών του ρεύματος τόσο στη χονδρική όσο και στη λιανική. Η μέση τιμή χονδρικής κατά το πρώτο 15θήμερο του Ιουλίου διαμορφώθηκε στα 111,67 ευρώ ανά μεγαβατώρα παρά την αναταραχή στις διεθνείς ενεργειακές αγορές και την αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου πάνω από τα 50 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Η τιμή είναι αυξημένη σε σχέση με τον Ιούνιο (ήταν 92,93 ευρώ) αλλά στο πρώτο εξάμηνο του έτους ήταν χαμηλότερη σε σχέση με το σύνολο των χωρών της Κεντρικής Ευρώπης (μεταξύ αυτών Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ελβετία, Πολωνία, Βουλγαρία, Ρουμανία κ.α.) και συνολικά η έκτη χαμηλότερη στο ευρωπαϊκό σύστημα.