Ανησυχητική είναι η αύξηση των καταστημάτων που βάζουν λουκέτο στη Θεσσαλονίκη με τους επιχειρηματίες να είναι απελπισμένοι.

Όπως επισημάνθηκε το πρωί της Τετάρτης 8/7 στο σχετικό ρεπορτάζ της εκπομπής του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» σε έναν από τους πιο κεντρικούς εμπορικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης τουλάχιστον 20 καταστήματα παραμένουν κλειστά, λόγω των υπέρογκων αυξήσεων των ενοικίων.

Σε κατάστημα της περιοχής ο ιδιοκτήτης ζητούσε ενοίκιο ύψους 2.100 ευρώ, το οποίο στη συνέχεια αυξήθηκε στα 3.000 και εν τέλει 4.500 ευρώ το μήνα, ένα ποσό που είναι δυσβάσταχτο για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Το συγκεκριμένο φαινόμενο δεν περιορίζεται μόνο στις κεντρικές περιοχές της χώρας, αλλά επεκτείνεται και στην περιφέρεια.

Στη Θεσσαλονίκη, ειδικότερα, υπάρχουν αναφορές για 800 κλειστά καταστήματα, σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο.