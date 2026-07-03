Σχεδόν δύο αιώνες μετά την ίδρυση της «Εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας» και περίπου έναν αιώνα μετά τη διαμόρφωση του κτιρίου στην τελική του μορφή, το Μέγαρο Αρσακείου επιστρέφει αναγεννημένο στο κέντρο της Αθήνας. Η Legendary Food, έπειτα από 7 χρόνια εργασιών, παρουσίασε το ολοκληρωμένο έργο ανάπλασης του εμβληματικού τοπόσημου, το οποίο πλέον αποκτά νέες χρήσεις και παραδίδεται στην πόλη ως πολυχώρος γαστρονομίας, πολιτισμού, εκπαίδευσης και εμπορίου.

Το ιστορικό συγκρότημα, στη συμβολή των οδών Πεσμαζόγλου και Σταδίου, με πρόσοψη σε τέσσερις οδούς – Σταδίου, Πεσμαζόγλου, Αρσάκη και Πανεπιστημίου – μεταμορφώνεται σε έναν νέο δυναμικό προορισμό για την Αθήνα. Το έργο περιλαμβάνει τρεις βασικές πτέρυγες, την Πτέρυγα Γαστρονομίας, την Πτέρυγα Πολιτισμού και την Πτέρυγα Εμπορίου, καθώς και το concept ΣΤΟΑ εντός της Στοάς Αρσακείου, το οποίο οργανώνεται γύρω από πέντε πυλώνες: Γαστρονομία, Αγορά, Δημιουργοί, Πολιτισμός και Εκπαίδευση.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η ΣΤΟΑ, ένα οικοσύστημα με 17 συνεργάτες κάτω από την ίδια στέγη, που φιλοδοξεί να αναδείξει την ελληνική και μεσογειακή κουλτούρα ως σύγχρονο τρόπο ζωής. Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Legendary Food, Πάνος Τριανταφυλλόπουλος, το όραμα για το Μέγαρο Αρσακείου «πηγαίνει πολύ πέρα από μια κατασκευαστική αποκατάσταση», καθώς αφορά μια τριπλή αναβίωση: της ιστορικής Στοάς, της ευρύτερης περιοχής του κέντρου και της ελληνικής και μεσογειακής κουλτούρας.

Η ιστορία του κτιρίου

Το Μέγαρο Αρσακείου είναι ένα ζωντανό σύμβολο της ελληνικής εκπαίδευσης και αρχιτεκτονικής, συνδεδεμένο με τη διαδρομή της πόλης και τη διαμόρφωση του νεοκλασικού της άξονα.

Ο πυρήνας του συγκροτήματος, το Καυτανζόγλειο Μέγαρο, ανεγέρθηκε μεταξύ 1846 και 1852, σε σχέδια του Λύσανδρου Καυταντζόγλου. Η προτομή της θεάς Αθηνάς στην κορυφή του κτιρίου υπογράμμιζε εξαρχής την εκπαιδευτική του αποστολή, καθώς ο στόχος της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας ήταν να στεγάσει εκεί Παρθεναγωγείο για την εκπαίδευση των γυναικών.

Στις αρχές του 20ού αιώνα, οι επεμβάσεις του Ερνέστου Τσίλλερ πρόσθεσαν στο κτίριο τη χαρακτηριστική αισθητική του ταυτότητα, με μεταλλικούς θόλους, περίτεχνες διακοσμήσεις και την εμβληματική πρόσοψη επί της οδού Σταδίου. Το 1907 εγκαινιάστηκε η Στοά Αρσακείου, ένας από τους πρώτους κλειστούς εμπορικούς χώρους της Αθήνας, επηρεασμένος από τα παριζιάνικα περάσματα.

Η υαλοσκεπής στοά αποτέλεσε για δεκαετίες σημείο αναφοράς της πνευματικής και κοινωνικής ζωής της πόλης, φιλοξενώντας τα Αρσάκεια και Τοσίτσεια Σχολεία. Μετά τη μεταφορά των σχολείων το 1930, το κτίριο συνέχισε να λειτουργεί ως τοπόσημο πολιτισμού, αρχικά μέσω του κινηματογράφου «Ορφέας» και αργότερα μέσω του Θεάτρου Τέχνης «Καρόλου Κουν», το οποίο παραμένει στον ιστορικό του χώρο.

Τρεις πτέρυγες, ένας ενιαίος προορισμός

Η νέα ταυτότητα του Μεγάρου Αρσακείου αναπτύσσεται μέσα από τρεις διακριτές πτέρυγες, που συνθέτουν έναν ενιαίο προορισμό στο κέντρο της πόλης.

Η Πτέρυγα Γαστρονομίας και Πολιτισμού περιλαμβάνει το concept ΣΤΟΑ, όπου η γαστρονομία, η αγορά ελληνικών προϊόντων, η δημιουργία, ο πολιτισμός και η εκπαίδευση συναντώνται σε έναν κοινό χώρο. Στόχος είναι ο επισκέπτης να έχει μια ολοκληρωμένη εμπειρία, που ξεκινά από το φαγητό και φτάνει μέχρι τη γνώση, τη δημιουργικότητα και τη συμμετοχή σε πολιτιστικές δράσεις.

Η Πτέρυγα Πολιτισμού, με αναβαθμισμένη είσοδο επί της οδού Πεσμαζόγλου, δίνει πρόσβαση στο Θέατρο Τέχνης «Καρόλου Κουν», στην Εμπειρία Ευρώπη – Europa Experience, που προσφέρει διαδραστική γνωριμία με τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, το οποίο επαναλειτουργεί στις αίθουσες Λόγου και Τέχνης του κτιρίου.

Η Πτέρυγα Εμπορίου, επί της οδού Σταδίου, επαναφέρει την εμπορική δραστηριότητα σε έναν ιστορικό άξονα του κέντρου, με καταστήματα όπως Lacoste και The Bostonians, υπό τη διαχείριση της Notos Com, BSB του ομίλου B&F και Nike, υπό τη διαχείριση του ιταλικού ομίλου Percassi.

Η ΣΤΟΑ ως καρδιά του έργου

Στη ΣΤΟΑ Γαστρονομία, ο επισκέπτης συναντά προτάσεις που ξεκινούν από το ψάρι, τα θαλασσινά, το κρέας, τα ζυμαρικά και το μαγειρευτό φαγητό και φτάνουν μέχρι τους λουκουμάδες, το γλυκό, τον καφέ, τους ξηρούς καρπούς, το κρασί, την μπίρα, τα αποστάγματα και τα cocktails.

Στη ΣΤΟΑ Agora, δίνεται έμφαση στα προϊόντα Ελλήνων παραγωγών. Πρόκειται για ένα «μπακάλικο» νέας γενιάς, που φέρνει στην καρδιά της Αθήνας προϊόντα από κάθε γωνιά της χώρας, με έμφαση στην ποιότητα, την προέλευση και τις ΠΟΠ και ΠΓΕ ονομασίες.

Ο πυλώνας ΣΤΟΑ Δημιουργοί αναδεικνύει το design, τη χειροτεχνία, τα οπτικά, την ένδυση, τα καλλυντικά και τα προϊόντα φροντίδας, ενώ ο πυλώνας ΣΤΟΑ Πολιτισμός αναπτύσσεται γύρω από το καταπράσινο αίθριο των 1.100 τ.μ., με πολιτιστικές δράσεις, εκδηλώσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, εκθέσεις και εργαστήρια. Στον πυλώνα ΣΤΟΑ Εκπαίδευση, η γεύση συνδέεται με τη γνώση, μέσα από δράσεις για την ελληνική γαστρονομία, τη βιωσιμότητα και τη μεσογειακή διατροφή.

Αποκατάσταση με σεβασμό στην αυθεντικότητα

Η ανάπλαση του Μεγάρου Αρσακείου δεν περιορίστηκε στη λειτουργική αναβάθμιση του χώρου. Η προσέγγιση βασίστηκε στον σεβασμό της αυθεντικότητας του κτιρίου, με αφαίρεση μεταγενέστερων επεμβάσεων και προσεκτική αποκατάσταση αρχικών χρωμάτων και υλικών σε κουφώματα, πατώματα και στέγαστρα.

Παράλληλα, εφαρμόστηκε εξειδικευμένη μελέτη φωτισμού, ώστε να αναδεικνύεται η αρχιτεκτονική του Μεγάρου καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, ενώ στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως η δημιουργία ανελκυστήρα, εξασφαλίζουν πλήρη προσβασιμότητα σε όλα τα επίπεδα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη βιωσιμότητα, με πρότυπο χώρο διαχείρισης και διαλογής απορριμμάτων, καθώς και με την αναβάθμιση της ταράτσας σε αστική όαση πρασίνου.

Επένδυση 40 εκατ. ευρώ για την αναβίωση της Στοάς

Πίσω από τη νέα εικόνα του Μεγάρου Αρσακείου βρίσκεται και ένα σημαντικό επενδυτικό αποτύπωμα. Το συνολικό ύψος των επενδύσεων που συνδέονται με την ανάπλαση της Στοάς Αρσακείου προσεγγίζει τα 40 εκατ. ευρώ, ποσό που αναδεικνύει την κλίμακα αλλά και τη δυσκολία του εγχειρήματος.

Από αυτά, περίπου 22 εκατ. ευρώ επενδύθηκαν από τη Legendary Food για την αποκατάσταση, την αναβάθμιση και τη διαμόρφωση των κοινόχρηστων χώρων του συγκροτήματος. Παράλληλα, οι 24 μισθωτές που θα δραστηριοποιηθούν στη Στοά επένδυσαν επιπλέον περίπου 18 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη, τη διαμόρφωση και τον εξοπλισμό των δικών τους χώρων.

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς

Το Μέγαρο Αρσακείου ανήκει στη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία. Σήμερα λειτουργεί μέσα από τρεις διακριτές μισθώσεις: του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Θεάτρου Τέχνης «Καρόλου Κουν» και της Legendary Food. Η τελευταία έχει συνάψει μακροχρόνια μίσθωση διάρκειας 35 ετών, στο πλαίσιο της οποίας υλοποιήθηκε το έργο ανάπλασης του τμήματος που διαχειρίζεται.

Ένα νέο κεφάλαιο για το κέντρο της Αθήνας

Με την ολοκλήρωση του έργου, το Μέγαρο Αρσακείου επανέρχεται στον καθημερινό χάρτη της πόλης, όχι μόνο ως αποκατεστημένο ιστορικό κτίριο, αλλά ως ζωντανός προορισμός εμπειριών. Η νέα του λειτουργία επιχειρεί να ενώσει την ιστορική μνήμη με τις ανάγκες της σύγχρονης Αθήνας, δίνοντας χώρο στη γαστρονομία, την αγορά, τον πολιτισμό, τη γνώση, το εμπόριο και τη δημιουργία.

Η ανάπλαση της Στοάς Αρσακείου αποτελεί, έτσι, κάτι περισσότερο από ένα έργο αποκατάστασης. Είναι μια προσπάθεια επανένταξης ενός εμβληματικού συγκροτήματος στη ζωή της πόλης, με τρόπο που σέβεται την ιστορία του και ταυτόχρονα του δίνει νέο ρόλο στο παρόν και το μέλλον του αθηναϊκού κέντρου.