Οι κάτοχοι στεγαστικών δανείων τύπου step up έχουν τη δυνατότητα να «κλειδώσουν» επιτόκια σε επίπεδα προτού ξεκινήσει ο νέος κύκλος ανόδου από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), μετατρέποντας τα δάνειά τους σε τοκοχρεωλυτικά με σταθερό επιτόκιο έως το τέλος του 2026.

Η πρωτοβουλία των τραπεζών αφορά δάνεια που χαρακτηρίζονται από χαμηλή αρχική δόση, η οποία αυξάνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια αποπληρωμής. Σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων επιτοκίων, η μετατροπή τους σε δάνεια σταθερού επιτοκίου μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις υπερβαίνει το 40% του συνολικού κόστους του δανείου.

Η κίνηση αυτή συνδέεται και με τις κατευθύνσεις της ΕΚΤ, η οποία θεωρεί τα συγκεκριμένα προϊόντα υψηλότερου κινδύνου, καθώς μεγάλο μέρος του κεφαλαίου μεταφέρεται στο τέλος της διάρκειας του δανείου μέσω της λεγόμενης δόσης «μπαλόνι». Με την άνοδο των επιτοκίων, το ποσό αυτό ενδέχεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο, επιβαρύνοντας σημαντικά τους δανειολήπτες.

Οι τράπεζες προσφέρουν σήμερα τη δυνατότητα μετατροπής των step up δανείων σε τοκοχρεωλυτικά με σταθερό επιτόκιο 3%, δίνοντας στους πελάτες τους τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν προβλεψιμότητα στις δόσεις τους και να περιορίσουν το συνολικό κόστος εξυπηρέτησης. Ήδη, σημαντικός αριθμός δανειοληπτών έχει προχωρήσει στη σχετική αλλαγή, σε συνεννόηση με την τράπεζά του.

Παραδείγματα εξοικονόμησης

Σε δάνειο με ανεξόφλητο υπόλοιπο 100.000 ευρώ, κυμαινόμενο επιτόκιο 5% και υπολειπόμενη διάρκεια 148 μηνών, το συνολικό κόστος αποπληρωμής ανέρχεται σήμερα σε περίπου 146.000 ευρώ. Με τη μετατροπή σε τοκοχρεωλυτικό δάνειο σταθερού επιτοκίου 3%, το κόστος περιορίζεται στα 120.600 ευρώ, προσφέροντας όφελος 25.400 ευρώ ή 17%.

Στην περίπτωση αυτή, η μηνιαία δόση αυξάνεται από 559 σε 815 ευρώ. Ωστόσο, ο δανειολήπτης αποφεύγει τη συσσώρευση τελικής δόσης «μπαλόνι» ύψους 40.100 ευρώ και μειώνει σημαντικά το συνολικό ποσό που θα καταβάλει μέχρι τη λήξη του δανείου.

Για όσους επιθυμούν μικρότερη μηνιαία επιβάρυνση, παρέχεται η δυνατότητα επιμήκυνσης της διάρκειας κατά 60 μήνες. Έτσι, η δόση διαμορφώνεται στα 632 ευρώ, ενώ το συνολικό όφελος περιορίζεται στα 16.400 ευρώ ή περίπου 11%.

Ακόμη μεγαλύτερα είναι τα οφέλη σε δάνεια με υψηλότερο επιτόκιο και μεγαλύτερη διάρκεια. Για παράδειγμα, σε στεγαστικό με υπόλοιπο 100.000 ευρώ, επιτόκιο 6% και εναπομένουσα διάρκεια 223 μηνών, η μετατροπή σε σταθερό επιτόκιο 3% μειώνει το συνολικό κόστος αποπληρωμής από 222.700 ευρώ σε 131.900 ευρώ.

Στην περίπτωση αυτή, το όφελος φτάνει τα 90.800 ευρώ ή το 41% του συνολικού κόστους, ενώ η μηνιαία δόση αυξάνεται από 382 σε 591 ευρώ. Παράλληλα, αποφεύγεται η δημιουργία τελικής δόσης «μπαλόνι» ύψους 109.500 ευρώ, η οποία θα είχε συσσωρευτεί στο τέλος του δανείου.

Εναλλακτικά, με επιμήκυνση της διάρκειας στους 283 μήνες, η δόση διαμορφώνεται στα 500 ευρώ, ενώ η συνολική εξοικονόμηση παραμένει ιδιαίτερα υψηλή, φτάνοντας τα 81.300 ευρώ ή το 37% του συνολικού κόστους.

Οι τράπεζες καλούν τους ενδιαφερόμενους να εξετάσουν τη δυνατότητα μετατροπής έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, αξιοποιώντας τα προνομιακά σταθερά επιτόκια και μειώνοντας την έκθεσή τους στις μελλοντικές διακυμάνσεις της αγοράς χρήματος.