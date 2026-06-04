Η ακρίβεια μπορεί να μην έχει βγάλει από το καλάθι των καταναλωτών τη σοκολάτα, τα σνακ και τα προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης, αλλά αλλάζει σταθερά τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι αγορές. Αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο συμπέρασμα που προκύπτει από τις τοποθετήσεις των στελεχών της Mondelez, τα οποία περιέγραψαν μια αγορά που συνεχίζει να κινείται, αλλά με διαφορετικούς όρους σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Η πολυεθνική, που διαθέτει στην Ελλάδα γνωστά σήματα όπως Lacta, Παυλίδης, Oreo, Philadelphia, 7DAYS και άλλα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, βλέπει πλέον τους καταναλωτές να αναζητούν μικρότερες συσκευασίες, χαμηλότερο κόστος αγοράς και μεγαλύτερη αξία για τα χρήματά τους. Πρόκειται για μια τάση που καταγράφεται σε πολλές κατηγορίες προϊόντων και η οποία αποδίδεται στις πληθωριστικές πιέσεις που συνεχίζουν να επηρεάζουν το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.

Όπως ανέφεραν στελέχη της εταιρείας, η αγορά έχει περάσει σε μια νέα φάση όπου ο καταναλωτής εξακολουθεί να θέλει να απολαμβάνει το προϊόν που γνωρίζει και εμπιστεύεται, ωστόσο είναι πλέον πολύ πιο προσεκτικός στην τελική τιμή που καλείται να πληρώσει. Έτσι, σε αρκετές περιπτώσεις επιλέγει μικρότερες συσκευασίες ή προϊόντα χαμηλότερης αξίας αγοράς, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι θα πραγματοποιεί συχνότερες αγορές.

Η μετατόπιση αυτή έχει ως αποτέλεσμα να επηρεάζεται ο συνολικός όγκος κατανάλωσης σε ορισμένες κατηγορίες. Σύμφωνα με τα στελέχη της Mondelez, η εικόνα που παρατηρείται δεν είναι εγκατάλειψη των κατηγοριών, αλλά διαφοροποίηση της αγοραστικής συμπεριφοράς. Ο καταναλωτής εξακολουθεί να αγοράζει σοκολάτα ή σνακ, αλλά το κάνει με διαφορετικό τρόπο σε σχέση με την περίοδο πριν από το ξέσπασμα του πληθωριστικού κύματος.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη παίζει και το αυξημένο κόστος των πρώτων υλών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το κακάο, η τιμή του οποίου έχει βρεθεί τα τελευταία χρόνια σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, προκαλώντας πιέσεις σε ολόκληρη τη βιομηχανία σοκολάτας διεθνώς. Η Mondelez εξήγησε ότι οι προμήθειες πρώτων υλών γίνονται με μακροχρόνιο σχεδιασμό, γεγονός που σημαίνει ότι οι επιπτώσεις των υψηλών τιμών δεν εξαφανίζονται άμεσα ακόμη και όταν οι διεθνείς αγορές αρχίζουν να αποκλιμακώνονται.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι επιχειρεί να απορροφήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος των αυξήσεων πριν αυτές φτάσουν στον τελικό καταναλωτή, ωστόσο αναγνωρίζει ότι οι πιέσεις στο κόστος αποτελούν διαρκή πρόκληση για ολόκληρο τον κλάδο. Παράλληλα συμμετέχει σε πρωτοβουλίες συγκράτησης ή μείωσης τιμών σε επιλεγμένους κωδικούς, στο πλαίσιο των σχετικών προγραμμάτων που εφαρμόζονται στην ελληνική αγορά.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Mondelez Ελλάς διατήρησε το 2025 κύκλο εργασιών που κινήθηκε στην περιοχή των 240 – 250 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2026 θέτει ως στόχο μονοψήφιο ρυθμό ανάπτυξης. Η διοίκηση εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη, εκτιμώντας ότι η ισχύς των εμπορικών σημάτων, η καινοτομία και η διεύρυνση της παρουσίας σε νέες κατηγορίες μπορούν να στηρίξουν την ανάπτυξη ακόμη και σε ένα περιβάλλον αυξημένων οικονομικών πιέσεων.

Παράλληλα, η εταιρεία παρακολουθεί στενά τις αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών. Η αυξημένη ζήτηση για προϊόντα με καλύτερο διατροφικό προφίλ, λιγότερα συντηρητικά και μεγαλύτερη διατροφική αξία αποτελεί μια από τις βασικές τάσεις που καταγράφονται διεθνώς και επηρεάζουν πλέον και την ελληνική αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, η Mondelez επενδύει στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και στην ανανέωση υφιστάμενων συνταγών, αξιοποιώντας παράλληλα τις δυνατότητες που της προσφέρει η εξαγορά της Chipita.

Η Ελλάδα, άλλωστε, έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία για τον όμιλο μετά την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης εξαγοράς. Πέρα από την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου προϊόντων, η χώρα έχει αναδειχθεί σε κέντρο παραγωγής, έρευνας και ανάπτυξης για ολόκληρη την περιοχή της Νότιας Κεντρικής Ευρώπης.

Σήμερα η Mondelez απασχολεί περισσότερους από 1.000 εργαζομένους στην Ελλάδα, ενώ από την εξαγορά της Chipita μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί επενδύσεις που ξεπερνούν τα 18 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις αυτές αφορούν τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, την αναβάθμιση των γραμμών παραγωγής και την ανάπτυξη νέων τεχνολογικών εφαρμογών.

Κομβικό ρόλο σε αυτή τη στρατηγική διαδραματίζει το εργοστάσιο της Λαμίας, όπου λειτουργεί το παγκόσμιο Κέντρο Αριστείας Έρευνας και Ανάπτυξης της Mondelez για τα προϊόντα ζύμης. Από τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις σχεδιάζονται προϊόντα που στη συνέχεια λανσάρονται όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και σε μεγάλες αγορές όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ινδία, η Βραζιλία, το Μεξικό και το Βιετνάμ. Τα τελευταία δύο χρόνια, η ελληνική ομάδα συμμετείχε στην ανάπτυξη νέων προϊόντων όπως τα Milka Croissant και 7DAYS Oreo, ενώ εργάζεται και σε εφαρμογές αυτοματοποίησης της παραγωγής.

Εξίσου σημαντική είναι και η παρουσία της εταιρείας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Η Ελλάδα φιλοξενεί ένα από τα τρία παγκόσμια Κέντρα Κυβερνοασφάλειας της Mondelez, το οποίο λειτουργεί σε 24ωρη βάση και υποστηρίζει εκατοντάδες εγκαταστάσεις και παραγωγικές μονάδες του ομίλου σε δεκάδες χώρες. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αποτελεί μία από τις πλέον εξειδικευμένες επενδύσεις πολυεθνικής εταιρείας στην ελληνική αγορά τεχνολογίας.