Ο επικεφαλής της μονάδας διαχείρισης assets 1,4 τρισ. δολαρίων της Northern Trust, Mike Hunstad, δηλώνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι έτοιμη να λειτουργήσει «μαζικά αντιπληθωριστικά» και καλεί την Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed) να απέχει από πολιτικές κινήσεις μέχρι να κατανοηθούν καλύτερα οι επιπτώσεις της. Πολλές εταιρείες μιλούν ήδη για κέρδη αποδοτικότητας από την τεχνητή νοημοσύνη, και αν υλοποιηθούν σε μακροοικονομικό επίπεδο, θα προκαλέσουν «ένα από τα μεγαλύτερα θετικά σοκ προσφοράς» στην ιστορία, δηλαδή δραματική αύξηση αγαθών και υπηρεσιών που ρίχνουν τις τιμές. «Δεν μπορείς να το αγνοήσεις», τόνισε ο Hunstad στη Financial Times.

Η τεχνητή νοημοσύνη «εισάγει πολλή ακανόνιστη συμπεριφορά στην οικονομία» και η Fed οφείλει να εκτιμήσει τις επιδράσεις νέων τεχνολογιών πριν αλλάξει επιτόκια. «Έχει δυνατότητα να είναι μαζικά αντιπληθωριστική», πρόσθεσε, βοηθώντας την Fed να φτάσει τον στόχο πληθωρισμού 2% μετά από χρόνια επίμονης υψηλής αύξησης τιμών. Η Fed διατηρεί σταθερά τα επιτόκια φέτος, μετά από τρεις μειώσεις 0,25% το 2025, ενώ τον Μάρτιο διαφωνούσε για αντίδραση σε πληθωριστικές πιέσεις από πόλεμο στο Ιράν, εν μέσω διασταυρούμενων ρευμάτων στην οικονομία.

Οι απόψεις του Hunstad, που ανέλαβε τη διεύθυνση το 2025 στην 136χρονη Northern Trust του Σικάγου, αναδεικνύουν έντονη συζήτηση για επιπτώσεις τεχνητής νοημοσύνης σε ανάπτυξη και απασχόληση. Ενημερώσεις και νέα προϊόντα προκαλούν πτώσεις μετοχών σε εταιρείες κινδύνου παλαιότητας. «Είναι σαν η τεχνητή νοημοσύνη να είναι η νομισματική σου πολιτική, και πιο αποτελεσματική από οτιδήποτε μπορεί να κάνει η Fed ή οποιαδήποτε κεντρική τράπεζα», είπε.

Ο υποψήφιος προέδρος Fed από τον Donald Trump, Kevin Warsh, προβλέπει ότι η «έκρηξη» τεχνητής νοημοσύνης θα είναι «το πιο ενισχυτικό κύμα παραγωγικότητας στις ζωές μας». Συγκρίνει με την παραγωγική άνθηση της δεκαετίας του 1990 υπό Alan Greenspan, επιτρέποντας μειώσεις επιτοκίων χωρίς πληθωρισμό. Άλλοι αξιωματούχοι, όπως ο αντιπρόεδρος Philip Jefferson, αντιτίθενται: Επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης (π.χ. κέντρα δεδομένων) αυξάνουν άμεσα τη ζήτηση και τιμές, ενώ τα οφέλη παραγωγικότητας θα αργήσουν. Ο Hunstad προτείνει: «Κρατήστε σταθερά, επικοινωνήστε στην αγορά ότι περιμένουμε τα πραγματικά οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης».