Προειδοποίηση από τον νέο διευθυντή της OLAF: Η επανεξοπλιστική πορεία των ευρωπαϊκών πρωτευουσών προσελκύει εγκληματίες σαν μαγνήτης, λόγω των ιστορικά υψηλών ποσών που διοχετεύονται στον αμυντικό τομέα.

Ο Πετρ Κλέμεντ, που ανέλαβε τα ηνία της ευρωπαϊκής Υπηρεσίας κατά της Απάτης (OLAF) τον Φεβρουάριο, προειδοποιεί για αύξηση καταγγελιών σχετικά με παρατυπίες σε ερευνητικά προγράμματα και προμήθειες αμυντικού εξοπλισμού. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της OLAF που δημοσιεύτηκε σήμερα, τα κονδύλια της ΕΕ για την άμυνα, ενισχυμένα μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, γίνονται στόχος απατών.

«Αν επενδύσουμε περισσότερο στην άμυνα, θα δούμε περισσότερες υποθέσεις απάτης», δήλωσε ο Κλέμεντ στους Financial Times, χαρακτηρίζοντας τα χρήματα «μαγνήτη για απατεώνες και εγκληματίες». Η OLAF ερευνά απάτες και παρατυπίες που αφορούν τον κοινοτικό προϋπολογισμό, ο οποίος χρηματοδοτεί πλέον έργα όπως προγράμματα πυρομαχικών 500 εκατ. ευρώ, δάνεια 150 δισ. ευρώ και πρόγραμμα βιομηχανίας άμυνας 1,5 δισ. ευρώ. Ο Τσέχος διευθυντής, πρώην αναπληρωτής Επικεφαλής Εισαγγελέας του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα (EPPO), τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης ελέγχων, ιδίως σε χώρες με «ασθενέστερα συστήματα».

ΕΕ: Αύξηση απάτης στην άμυνα λόγω μαζικών κονδυλίων

Πέρυσι, η OLAF παρήγγειλε στα κράτη-μέλη και θεσμούς της ΕΕ να ανακτήσουν 597 εκατ. ευρώ από απάτες και να αποτρέψουν δαπάνες 18,1 εκατ. ευρώ. Σε διάστημα δέκα ετών, οι έρευνές της οδήγησαν σε ανάκτηση 6,8 δισ. ευρώ. Προβλήματα στον αμυντικό τομέα περιλαμβάνουν χειραγώγηση δημοσίων διαγωνισμών, φουσκωμένες τιμές, πελατειακές σχέσεις και διαφθορά, ιδίως όπου οι έλεγχοι είναι χαλαροί. «Η ευκαιρία να κλαπεί χρήμα προσελκύει όσους θέλουν να κλέψουν», αναφέρει ο Klement.

Η OLAF δεν μπορεί να ξεκινήσει δικαστικές διώξεις – αυτό αναλαμβάνουν εθνικές αρχές ή το EPPO. Παραδείγματα όπως η Ουγγαρία, που ανάκτησε λιγότερο από 1/5 των κονδυλίων που εντόπισε η OLAF από το 2015-2024, δείχνουν κενά. Ωστόσο, η εκλογή του Πέτερ Μάγιαρ, που ανέτρεψε τον Viktor Orbán πριν μια εβδομάδα, φέρνει ελπίδες: Ο Μάγιαρ ανακοίνωσε ένταξη της Ουγγαρίας στο EPPO. «Πολύ θετικό βήμα», σχολιάζει ο Κλέμεντ, τονίζοντας καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών και υλοποίηση συστάσεων. Παράλληλα, η OLAF παραμένει σε εγρήγορση για τον επερχόμενο προϋπολογισμό 2 τρισ. ευρώ της ΕΕ.