Η τιμή του πετρελαίου συνεχίζει να κινείται οριακά κάτω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι, παρά τις διεθνείς εξελίξεις και τις επικείμενες συνομιλίες για το άνοιγμα των θαλάσσιων οδών. Την ώρα που κορυφαίοι παγκόσμιοι ηγέτες προετοιμάζονται για διαβουλεύσεις σχετικά με την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, οι αγορές δείχνουν να παραμένουν επιφυλακτικές ως προς το ενδεχόμενο άμεσων αλλαγών.

Κατά τη διάρκεια του απογεύματος και της νύχτας της προηγούμενης ημέρας, η τιμή του πετρελαίου κατέγραψε άνοδο, πλησιάζοντας το συμβολικό όριο των 100 δολαρίων ανά βαρέλι για το Brent. Ωστόσο, δεν κατάφερε να το ξεπεράσει, παραμένοντας κάτω από αυτό το επίπεδο καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Παρά τη συγκράτηση κάτω από το συγκεκριμένο όριο, οι τιμές εξακολουθούν να κινούνται σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με την προπολεμική περίοδο, όταν το πετρέλαιο βρισκόταν περίπου στα 72 δολάρια το βαρέλι. Πλέον, το κόστος έχει σταθεροποιηθεί κοντά στα 98 δολάρια ανά βαρέλι.

Η αύξηση της τιμής του πετρελαίου σε συνδυασμό με τους περιορισμούς στην προσφορά επηρεάζουν άμεσα τις εφοδιαστικές αλυσίδες σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις στις οικονομίες διεθνώς.

Προειδοποίηση ΙΕΑ: «Σημαντικά» υψηλότερες τιμές ενέργειας αν δεν ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ – Ανάκαμψη έως και δύο χρόνια

Την ίδια ώρα, έντονη ανησυχία προκαλούν οι δηλώσεις του επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), Φατίχ Μπιρόλ, ο οποίος προειδοποίησε ότι ο κόσμος πρέπει να προετοιμαστεί για «σημαντικά υψηλότερες» τιμές ενέργειας σε περίπτωση που δεν επαναλειτουργήσουν τα Στενά του Ορμούζ. Όπως τόνισε, ακόμη και αν αποκατασταθεί η λειτουργία της κρίσιμης αυτής θαλάσσιας οδού, το κόστος της ενέργειας δεν πρόκειται να επιστρέψει άμεσα σε «κανονικά» επίπεδα.

Σε συνέντευξή του στην ελβετική εφημερίδα Neue Zürcher Zeitung, ο Φατίχ Μπιρόλ υπογράμμισε ότι οι αγορές θα πρέπει να προετοιμαστούν για παρατεταμένη αστάθεια, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά: «Θα πρέπει να προετοιμαστούμε για ευμετάβλητες αγορές για κάποιο χρονικό διάστημα». Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι αυξήσεις στις τιμές θα γίνουν αισθητές σε ολόκληρο τον κόσμο, σημειώνοντας ότι οι αγορές έχουν υποτιμήσει τον αντίκτυπο του πολέμου.

Όπως εξήγησε, η μέχρι τώρα περιορισμένη επίδραση της σύγκρουσης οφείλεται στο γεγονός ότι δεξαμενόπλοια πετρελαίου και φυσικού αερίου που είχαν ήδη αναχωρήσει πριν την έναρξη του πολέμου έχουν φτάσει στους προορισμούς τους, με αποτέλεσμα να «μετριάζεται ο αντίκτυπος» της κρίσης. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι τον Μάρτιο δεν φορτώθηκαν νέα δεξαμενόπλοια, γεγονός που αναμένεται να επιδεινώσει την κατάσταση το επόμενο διάστημα.

Ο επικεφαλής του ΙΕΑ εκτίμησε επίσης ότι θα απαιτηθούν περίπου δύο χρόνια για την αποκατάσταση της ενεργειακής παραγωγής που χάθηκε στη Μέση Ανατολή μετά τον πόλεμο με το Ιράν, επισημαίνοντας ότι ο χρόνος ανάκαμψης θα διαφέρει από χώρα σε χώρα. «Στο Ιράκ, για παράδειγμα, θα χρειαστεί πολύ περισσότερος χρόνος σε σχέση με τη Σαουδική Αραβία. Ωστόσο, εκτιμούμε ότι συνολικά θα χρειαστούν περίπου δύο χρόνια για να επιστρέψουμε στα προπολεμικά επίπεδα», ανέφερε.

Ο Φατίχ Μπιρόλ σημείωσε ακόμη ότι προειδοποιούσε εδώ και χρόνια για την υπερβολική εξάρτηση από τα Στενά του Ορμούζ, τονίζοντας ότι η παγκόσμια οικονομία, ύψους 110 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, μπορεί να βρεθεί «όμηρος από μερικές εκατοντάδες ένοπλους άνδρες». «Τώρα βλέπουμε πόσο πραγματικός ήταν αυτός ο κίνδυνος», πρόσθεσε.

Μόλις χθες, μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων Associated Press, ο ίδιος είχε εκτιμήσει ότι η Ευρώπη διαθέτει «ίσως έξι εβδομάδες» αποθεμάτων καυσίμων αεροσκαφών, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ως «τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ».