Ο Μαρκ Μόμπιους, ένας από τους πρωτοπόρους των επενδύσεων στις αναδυόμενες αγορές και μακροχρόνιος διαχειριστής κεφαλαίων στην αμερικανική εταιρεία Φράνκλιν Τέμπλετον, πέθανε σε ηλικία 89 ετών, όπως ανακοινώθηκε μέσω ανάρτησης στη σελίδα του στο LinkedIn.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Μαρκ Μόμπιους θεωρούνταν ευρέως ως ένας από τους πρώτους επενδυτές που στράφηκαν στις αναπτυσσόμενες οικονομίες, ενώ έγινε γνωστός για τα εκτεταμένα ταξίδια του, προκειμένου να αποκτήσει άμεση εικόνα από χώρες που «αγνοούνταν από τους παγκόσμιους επενδυτές». Η προσέγγισή του αυτή τον καθιέρωσε ως μία από τις πιο επιδραστικές μορφές στον χώρο των διεθνών επενδύσεων, όπως αναφέρουν οι Financial Times.

Ο διακεκριμένος επενδυτής συνέδεσε το όνομά του με τη Φράνκλιν Τέμπλετον, όπου εργάστηκε για περισσότερες από τρεις δεκαετίες μετά την ένταξή του στην εταιρεία το 1987. Εκεί δημιούργησε ένα από τα πρώτα επενδυτικά κεφάλαια που επικεντρώθηκαν στις αναδυόμενες αγορές, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση του συγκεκριμένου επενδυτικού κλάδου.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ηγήθηκε του βασικού επενδυτικού σχήματος Templeton Emerging Markets Investment Trust έως το 2015, αυξάνοντας τα υπό διαχείριση κεφάλαια από 100 εκατομμύρια δολάρια σε 40 δισεκατομμύρια δολάρια. Αποχώρησε από τη Φράνκλιν Τέμπλετον στις αρχές του 2018, ολοκληρώνοντας μια μακρά και επιτυχημένη πορεία στην εταιρεία.

Ο Μαρκ Μόμπιους, ο οποίος ήταν ευρέως αναγνωρίσιμος για το χαρακτηριστικό του ξυρισμένο κεφάλι, ήταν επίσης γνωστός για τον ευθύ και άμεσο λόγο του. Σε συνέντευξή του στους Financial Times το 2018, είχε χαρακτηρίσει τον Ντόναλντ Τραμπ «τόσο έξυπνο όσο μια αλεπού», αποτυπώνοντας το ιδιαίτερο ύφος των τοποθετήσεών του.

Στην αυτοβιογραφία του, ο ίδιος είχε περιγράψει τις εμπειρίες του από τα συνεχή ταξίδια, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι είχε συγκεντρώσει τόσα μίλια σε εμπορικές πτήσεις ώστε να μπορούσε να εξασφαλίσει πτήσεις πρώτης θέσης μέχρι το φεγγάρι. Είχε επισκεφθεί φυτείες καουτσούκ στην Ταϊλάνδη, είχε δοκιμάσει μοτοσικλέτες σε κακοτράχαλους δρόμους στην αγροτική Κίνα και είχε δοκιμάσει ασυνήθιστα φαγητά, όπως ψητό κρέας καμήλας, μάτια προβάτου, ινδικό χοιρίδιο και σκορπιούς πάνω σε φρυγανισμένο ψωμί, όλα στο πλαίσιο της αναζήτησης «υποτιμημένων εταιρειών» πριν από άλλους επενδυτές.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Φράνκλιν Τέμπλετον, Τζένι Τζόνσον, δήλωσε ότι ο Μαρκ Μόμπιους δεν ήταν απλώς ο «πατέρας των αναδυόμενων αγορών», αλλά και ένας στενός φίλος για την ίδια και την οικογένειά της. Όπως τόνισε, «ο Μαρκ άνοιξε τα μάτια του κόσμου στις αναδυόμενες αγορές και ενέπνευσε γενιές επενδυτών να σκέφτονται πιο παγκόσμια, πιο τολμηρά και με μεγαλύτερη φαντασία για το τι είναι δυνατό. Άλλαξε τον τρόπο που επενδύουμε και πώς αντιλαμβανόμαστε τις ευκαιρίες σε όλο τον κόσμο», προσθέτοντας ότι η επιρροή του θα συνεχιστεί για πολλές γενιές.

Ο θρυλικός επενδυτής είχε προκαλέσει έκπληξη στις αγορές όταν, λίγο μετά την αποχώρησή του από τη Φράνκλιν Τέμπλετον, ίδρυσε τη Mobius Capital Partners μαζί με πρώην συνεργάτες του, τον Κάρλος Χάρντενμπεργκ και τον Γκρεγκ Κονιέτσνι. Τότε είχε δηλώσει ότι δεν επιθυμούσε να συνταξιοδοτηθεί, παραμένοντας ενεργός στον χώρο των επενδύσεων.

Ο Μαρκ Μόμπιους αποσύρθηκε από τη διαχείριση του επενδυτικού trust το 2023. Σύμφωνα με το τελευταίο ενημερωτικό δελτίο της Mobius Capital Partners, το βασικό επενδυτικό της σχήμα, με ενεργητικό ύψους 110 εκατομμυρίων λιρών, έχει καταγράψει αύξηση της καθαρής αξίας ενεργητικού κατά 78% από την ίδρυσή του τον Οκτώβριο του 2018.