Οι πλέον υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι στον ρωσικό τομέα της οικονομίας διατύπωσαν προτάσεις στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με την εκκίνηση της οικονομίας έπειτα από την επίπληξη που δέχτηκαν για τη συρρίκνωση κατά τους δύο πρώτους μήνες του χρόνου, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

Η οικονομία του πολέμου, η οποία συρρικνώθηκε το 2022 αλλά αναπτύχθηκε το 2023, το 2024 και το 2025, ξεπέρασε σε απόδοση τον μέσο όρο της G7 από το 2023, παρότι τον περασμένο χρόνο επιβραδύνθηκε και χθες ο Πούτιν είπε ότι η οικονομία συρρικνώθηκε τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο.

Κατά την έναρξη της συνάντησης με τους πιο ισχυρούς οικονομικούς αξιωματούχους της Ρωσίας χθες Τετάρτη, ο Πούτιν δήλωσε ότι η πορεία της οικονομίας είναι κατώτερη των προσδοκιών και ζήτησε από τους αξιωματούχους να του δώσουν λεπτομερείς επιλογές για το τι θα μπορούσε να γίνει για να διορθωθεί η κατάσταση.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «τα μέλη του οικονομικού μπλοκ της κυβέρνησης έχουν πολλές προτάσεις για την ενεργοποίηση της οικονομίας και την παροχή μεγαλύτερης ώθησης».

Αρνήθηκε να περιγράψει λεπτομέρειες σχετικά με τις προτάσεις για την οικονομία, η οποία πιθανότατα έχει επωφεληθεί από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που προκλήθηκε από την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.

Σήμερα, άλλωστε, το Κρεμλίνο δήλωσε ότι η Ρωσία έχει μάθει πώς να ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις από τις κυρώσεις αφότου ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα ανανεώσουν την απαλλαγή που επέτρεπε στους πολίτες να αγοράσουν ρωσικό πετρέλαιο χωρίς να αντιμετωπίσουν κυρώσεις από τις ΗΠΑ.