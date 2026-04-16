Στην πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ εντάσσεται η ελληνική εταιρεία Νερά Πηγών Γράμμου ΑΕ, μια δυναμικά αναπτυσσόμενη επιχείρηση στον κλάδο του εμφιαλωμένου νερού.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία διαθέτει το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ARRENA, το οποίο ξεχωρίζει για την ανώτερη ποιότητα και την αυθεντικότητά του.

Η εταιρεία Νερά Πηγών Γράμμου ιδρύθηκε το 2018 από την οικογένεια Τσάκου με όραμα να παράγει και να καινοτομεί, δίνοντας ζωή σε μία παραμεθόριο περιοχή. Η ιστορία της ξεκίνησε μέσα στην καρδιά της φύσης, στο Επταχώρι Νεστορίου, στο ορεινό σύμπλεγμα του Γράμμου. Σε έναν ακριτικό τόπο με πλούσιο φυσικό περιβάλλον, η εταιρεία επενδύει με συνέπεια στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη διατήρηση της φυσικής ισορροπίας, τιμώντας την ελληνική γη και τις τοπικές κοινωνίες.

Το Μάρτιο του 2026, η εταιρία Νερά Πηγών Γράμμου πιστοποιήθηκε με το πρότυπο «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ», πληρώντας όλα τα αυστηρά κριτήρια, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στην ελληνική παραγωγή και επιχειρηματικότητα.

Με την ένταξή της στην ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, η Νερά Πηγών Γράμμου ενδυναμώνει περαιτέρω τη θέση της στο ελληνικό επιχειρηματικό οικοσύστημα και συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία με συνέπεια, διαφάνεια και σεβασμό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.