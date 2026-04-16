Η Kering επιχειρεί να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο επαναφοράς σε τροχιά ανάπτυξης, με τον CEO του ομίλου, Luca de Meo, να παρουσιάζει από τη Φλωρεντία ένα ευρύ σχέδιο ανασύνταξης με σαφή αιχμή την Gucci, το brand που παραμένει ο βασικός μοχλός κερδοφορίας, αλλά και η μεγαλύτερη πρόκληση για τον γαλλικό όμιλο πολυτελείας.

Η νέα στρατηγική, με την ονομασία «ReconKering», δίνει έμφαση στην αποκατάσταση της «επιθυμίας» των brands, στη μεγαλύτερη λειτουργική πειθαρχία και σε ένα πιο συγκεντρωτικό μοντέλο οργάνωσης, ώστε ο όμιλος να ξαναβρεί ρυθμό σε μια αγορά που έχει γίνει πιο απαιτητική και πιο ασταθής.

Η διοίκηση τοποθετεί τον ορίζοντα πλήρους ανάκαμψης έως το 2028, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια σταδιακή διαδικασία.

Το βλέμμα στην Cucci

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Gucci, η οποία εξακολουθεί να συνεισφέρει περίπου το 60% των κερδών της Kering, όμως παραμένει υπό πίεση μετά από παρατεταμένη περίοδο αδύναμων επιδόσεων. Η διοίκηση επιθυμεί την επιστροφή σε μια πιο καθαρή και αναγνωρίσιμη ταυτότητα, με ισχυρότερη δημιουργική κατεύθυνση, πιο συνεκτική αρχιτεκτονική προϊόντων, αναβάθμιση της ποιότητας και ακόμα πιο στοχευμένη εμπορική στρατηγική ανά περιοχή.

Παράλληλα ο όμιλος, όπως ανακοίνωσε κατά την Ημέρα Επενδυτών στη Φλωρεντία, επιχειρεί να αλλάξει βαθύτερα τον τρόπο λειτουργίας, συγκεντρώνοντας κρίσιμες λειτουργίες σε κοινές πλατφόρμες και hubs, από την παραγωγή, την τεχνολογία και τα logistics έως τη διαχείριση πελατειακών δεδομένων και την υποστήριξη των brands. Η λογική είναι σαφής: μικρότερη διάσπαση, περισσότερες συνέργειες και μεγαλύτερη ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων.

Σε οικονομικό επίπεδο, ο de Meo έθεσε φιλόδοξο στόχο για υπερδιπλασιασμό του επαναλαμβανόμενου λειτουργικού περιθωρίου κέρδους του ομίλου σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, από το επίπεδο του 2025, όταν είχε διαμορφωθεί γύρω στο 11%.

Μέρος αυτής της αναδιάρθρωσης περνά και από το φυσικό δίκτυο. Σύμφωνα με το πλάνο που παρουσίασε ο όμιλος, τα δύο τρίτα του δικτύου καταστημάτων θα ανακαινιστούν έως το 2030, ενώ ειδικά για την Gucci προβλέπεται μείωση της εμπορικής επιφάνειας κατά 20% και περικοπή των outlets κατά ένα τρίτο, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας ανά σημείο πώλησης και την καλύτερη προστασία της εικόνας του brand.

Την ίδια ώρα, η Kering επιδιώκει να μειώσει την εξάρτησή της από τους έντονους κύκλους της μόδας, επεκτείνοντας περισσότερο δραστηριότητες με πιο σταθερά και υψηλά περιθώρια, όπως η κοσμηματοποιία. Ο όμιλος έχει θέσει ως στόχο τον διπλασιασμό του jewelry business έως το 2030, επιχειρώντας ένα πιο ισορροπημένο μείγμα δραστηριοτήτων.