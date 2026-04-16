Με νέο ιστορικό υψηλό σε έσοδα και κερδοφορία έκλεισε το 2025 για την ΟΛΘ Α.Ε., επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική πορεία του λιμανιού Θεσσαλονίκης σε ένα περιβάλλον διεθνών αβεβαιοτήτων.

Όπως επισημαίνεται από τη διοίκηση, για ακόμη ένα έτος, οι δυναμικές επιχειρησιακές δραστηριότητες οδήγησαν στην επίτευξη ισχυρών οικονομικών επιδόσεων, με τα έσοδα, τη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων και την κερδοφορία να ανέρχονται σε επίπεδα ανώτερα όλων των προγενέστερων ετών, παρά τις εξωτερικές προκλήσεις που δημιουργούν αβεβαιότητα και επηρεάζουν την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού.

Ο Όμιλος σημείωσε πωλήσεις, κέρδη και διακίνηση ρεκόρ στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων, για ακόμη ένα έτος. Η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων (TEUs), έφθασε τις 617 χιλιάδες, αυξημένη σημαντικά κατά 51 χιλιάδες TEUs (+9,1%) σε σύγκριση με το 2024, με αυξητικές τάσεις. Η διακίνηση στον Συμβατικό Τομέα έφτασε τους 2,8 εκατ. τόνους, χαμηλότερη κατά 398 χιλιάδες τόνους (-12,5%) σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, αποτέλεσμα ευρύτερων τάσεων στην αγορά συμβατικού φορτίου στην Βαλκανική χερσόνησο.

Τα έσοδα του Ομίλου προσέγγισαν τα €107,4 εκατ. το 2025, σε σύγκριση με €100,7 εκατ. της προηγούμενης χρονιάς, αυξημένα κατά €6,7 εκατ. (+6,7%), τροφοδοτούμενα κυρίως από τα υψηλότερα έσοδα του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων κατά €8 εκατ. (+11,3%). Ο Συμβατικός Λιμένας εμφάνισε μειωμένα έσοδα κατά €1,3 εκατ. (-5,5%), ενώ τα έσοδα από την Εκμετάλλευση Χώρων αυξήθηκαν κατά €0,2 εκατ. (+5%), όπως και από την Επιβατική Κίνηση, τα οποία αυξήθηκαν κατά €0,3 εκατ. (+21,9%), παρά τις ελαφρά πτωτικές τάσεις στις αφίξεις κρουαζιέρας.

Αναφορικά με την κερδοφορία του Ομίλου για το 2025, τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε €50,3 εκατ. έναντι €47,1 εκατ. το 2024, αυξημένα κατά €3,3 εκατ. (+7%). Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €48,2 εκατ. έναντι €42,6 εκατ. το 2024, αντικατοπτρίζοντας αύξηση €5,6 εκατ. (+13,1%), ενώ το περιθώριο EBITDA έφτασε στο 44,9%.

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε €30,8 εκατ. έναντι €28 εκατ. το 2024, σημειώνοντας αύξηση 9,7%. Τα Κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα €3,06 (έναντι €2,78 το 2024).

Συνεπεία των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει τη διανομή μερίσματος €2,2 ανά μετοχή για τη χρήση του 2025. Το προτεινόμενο μέρισμα είναι αυξημένο κατά 10% και τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 12ης Μαΐου 2026.

Επενδύσεις

Αναφορικά με τις επενδύσεις της Εταιρείας από τον Μάρτιο του 2018 έως και τον Δεκέμβριο του 2025, οι Υποχρεωτικές Επενδύσεις ανέρχονται σε €22,5 εκατ. και αφορούν κυρίως μηχανολογικό εξοπλισμό. Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί πρόσθετες επενδύσεις άνω των €67,1 εκατ. για αναβάθμιση υποδομών, αποθηκών, κτιρίων, εξοπλισμού και ψηφιοποίησης υπηρεσιών.

Συνολικά, οι επενδύσεις ξεπερνούν τα €89,6 εκατ., εκ των οποίων €12 εκατ. αφορούν το 2025. Ιδιαίτερα σημαντική αύξηση αναμένεται την περίοδο 2026–2030, με την επέκταση του Προβλήτα 6.

Ο Όμιλος διατηρεί ισχυρά επίπεδα χρηματοοικονομικής ρευστότητας, με λειτουργικές ταμειακές ροές που ξεπέρασαν τα €34,8 εκατ. το 2025.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ Α.Ε., Δρ. Ιωάννης Τσάρας, δήλωσε: «Το 2025 αποτέλεσε έτος – σταθμό για την ΟΛΘ Α.Ε., καθώς συνδυάσαμε την επίτευξη νέων ιστορικά υψηλών επιδόσεων, με την έναρξη του σημαντικότερου αναπτυξιακού έργου στη σύγχρονη ιστορία του Λιμένος Θεσσαλονίκης: την επέκταση του Προβλήτα 6. Η σταθερή άνοδος των μεγεθών μας επιβεβαιώνει τη στρατηγική επιλογή για τον μετασχηματισμό του λιμένος σε κυρίαρχο διαμετακομιστικό κόμβο για τη Νοτιοανατολική και την Κεντρική Ευρώπη.»