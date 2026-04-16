Σε λοκομοτίβα συνεχούς διενέργειας επενδύσεων καταδεικνύεται διαρκώς ο τουρισμός, που διατηρεί δεσπόζοντα ρόλο στον τομέα μόχλευσης της οικονομίας, ειδικά στην περιφέρεια. Μάλιστα, στον κλάδο εισέρχονται νέοι επενδυτές προσδοκώντας υψηλές αποδόσεις, τόσο άμεσες όσο και έμμεσες, από την υπεραξία των ακινήτων.

Τη δημιουργία ενός νέου πολυτελούς ξενοδοχείου στο Μεταξουργείο έχει δρομολογήσει ο ενεχυροδανειστής Ριχάρδος Μυλωνάς, με όχημα την «Ριχάρδος Hotels and Resorts M.A.E.».

Στο πλαίσιο αυτό, η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Αθηναίων εξέδωσε πριν λίγες ημέρες την απαραίτητη οικοδομική άδεια.

Σύμφωνα με τη σχετική οικοδομική άδεια, το τριώροφο κτίριο, που θα αναπτυχθεί στην οδό Κοδράτου στον αριθμό 24, αναμένεται να έχει δύο υπόγεια, ισόγειο, εξωτερικούς εξώστες, πέργκολες και πισίνα στο δώμα.

Το ακίνητο προέκυψε από τη συνένωση όμορων οικοπέδων του ίδιου ιδιοκτήτη, με το εμβαδόν κάλυψης του κτιρίου να ανέρχεται σε 887 τ.μ. και το εμβαδόν δόμησης να διαμορφώνεται σε 2.866 τετραγωνικά μέτρα.

Το νέο ξενοδοχείο αναμένεται να αναπτυχθεί σε μικρή απόσταση από την πλατεία Καραϊσκάκη, όπου ήδη λειτουργούν αρκετά ξενοδοχεία.

Σημειώνεται ότι κατά το παρελθόν, το project του Ρ. Μυλωνά έχει λάβει σχετικές εγκρίσεις από αρμόδιες υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα από την Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων, από την Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων, αλλά και από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής.

Μπλε Κέδρος

Την περαιτέρω ενίσχυση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της ανακοίνωσε η Μπλε Κέδρος. Συγκεκριμένα, απέκτησε ακίνητο επί της οδού Ερνέστου Εμπράρ 43, στην Αθήνα, στην περιοχή Ελληνορώσων. Πρόκειται για οικοδομή που αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και τρεις ορόφους, συνολικής επιφάνειας 496 τ.μ. και βρίσκεται σε οικόπεδο επιφάνειας 346 τ.μ. Το τίμημα αγοράς του ακινήτου ανήλθε στα 695.000 ευρώ και καταβλήθηκε εξ ιδίων κεφαλαίων. Πλέον, μετά και αυτή την απόκτηση, το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας αποτελείται από 43 ακίνητα, συνολικής αποτίμησης 110.905.600 ευρώ.

Αστακός

Ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα στη Μεσόγειο συνιστά η επένδυση που δρομολογείται στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας και ξεπερνά τα 500 εκατ. ευρώ.

Φορέας υλοποίησης είναι η εταιρεία «Αστακός Τέρμιναλ Α.Ε.», η οποία σχεδιάζει τη μετατροπή του λιμένα Πλατυγιαλίου σε έναν σύγχρονο τουριστικό και επιχειρηματικό κόμβο διεθνούς εμβέλειας. Κεντρικός στόχος του έργου είναι η αξιοποίηση μιας υποδομής που μέχρι σήμερα παραμένει υπολειτουργική, μετατρέποντάς την σε έναν εμβληματικό λιμένα ειδικού χαρακτήρα.

Το project

Η επένδυση προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία της μεγαλύτερης μαρίνας στη Μεσόγειο για mega yachts, με δυνατότητα ελλιμενισμού άνω των 350 σκαφών, εκ των οποίων περισσότερα από 100 θα αφορούν μεγάλα σκάφη άνω των 40 μέτρων. Παράλληλα, το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη ξενοδοχειακών μονάδων 5 αστέρων συνολικής δυναμικότητας 565 δωματίων, πολυτελών κατοικιών και επαύλεων, καθώς και εκτεταμένων υποδομών αναψυχής, εστίασης και πολιτισμού.

Το σχέδιο αξιοποιεί μια έκταση περίπου 1.778 στρεμμάτων και βασίζεται στη συνδυασμένη ανάπτυξη διαφορετικών χρήσεων, όπως τουρισμός, επιχειρηματικές δραστηριότητες, κατοικία και παραγωγή. Στόχος είναι η δημιουργία ενός πολυλειτουργικού πόλου που θα λειτουργεί ως «marine village», προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και προσελκύοντας επισκέπτες με υψηλό εισόδημα, ιδιαίτερα στον τομέα του θαλάσσιου τουρισμού.

Η υλοποίηση του έργου θα γίνει σε τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση, προϋπολογισμού 524 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει βασικές υποδομές, διαμόρφωση του χώρου και λιμενικά έργα. Η δεύτερη φάση αφορά την ανάπτυξη των κύριων εγκαταστάσεων, όπως ξενοδοχεία και επιχειρηματικά κτίρια, ενώ η τρίτη φάση περιλαμβάνει την ολοκλήρωση των υποδομών και την πλήρη λειτουργία της επένδυσης. Κάθε φάση εκτιμάται ότι θα διαρκεί έως επτά έτη.

Σημαντικό στοιχείο είναι και η αναμενόμενη συμβολή του έργου στην απασχόληση και την τοπική οικονομία. Υπολογίζεται ότι θα δημιουργηθούν περίπου 700 θέσεις εργασίας κατά την κατασκευή και πάνω από 1.100 κατά τη λειτουργία. Παράλληλα, η ανάπτυξη θα ενισχύσει την περιφερειακή οικονομία της Δυτικής Ελλάδας και θα συμβάλει στην προσέλκυση διεθνών επενδύσεων.

Το έργο υλοποιείται με τη χρήση του εργαλείου ΕΣΧΑΣΕ, που επιτρέπει ταχύτερη αδειοδότηση και οργανωμένη χωροταξική ανάπτυξη, με σεβασμό στο περιβάλλον και τις αρχές βιωσιμότητας. Η διαχείριση και ανάπτυξη έχει ανατεθεί στη MYMAR Nautilus Investments Limited, η οποία λειτουργεί ως «master developer».

Σημειώνεται ότι η μητρική εταιρεία της «Αστακός Τέρμιναλ Α.Ε.» είναι η ΑΠΕ Επενδυτικής Περιουσίας Α.Ε., η οποία αποτελεί κοινοπραξία των τραπεζών Alpha Bank και Τράπεζας Πειραιώς.

Αργοστόλι

Έγκριση έλαβε το έργο για την ανέγερση νέου ξενοδοχείου τεσσάρων αστέρων στην Κεφαλονιά. Πρόκειται για το ακίνητο ειδικών κριτηρίων, MOLOS BOUTIQUE HOTEL 4*.

Το νέο κατάλυμα θα αναπτυχθεί σε έκταση 4,17 περίπου στρεμμάτων στην περιοχή Άη Χέλη Καλλιγάτων, στα Μεταξάτα Λειβαθούς του Δήμου Αργοστολίου.

Για το εν λόγω έργο έχει ήδη εκδοθεί η σχετική οικοδομική άδεια από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Αργοστολίου.

Νάξος

Νέο ξενοδοχείο 4 αστέρων θα αποκτήσει η Νάξος. Συγκεκριμένα, δόθηκε η έγκριση για την ανέγερση νέας μονάδας δύο ορόφων, η οποία θα αναπτυχθεί στην περιοχή Άγιος Αρσένιος.

Για το εν λόγω έργο έχει ήδη εκδοθεί η σχετική οικοδομική άδεια από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Τέλος, φορέας της επένδυσης είναι η εταιρεία ΟΡΚΟΣ Τ.Ε.Β. Α.Ε.