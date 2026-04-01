Οι χώρες της Ασίας αρχίζουν να αδιαφορούν για τους αμερικανικούς περιορισμούς και στρέφονται στη Ρωσία για να αγοράσουν πετρέλαιο, ακόμη και στενοί σύμμαχοι των ΗΠΑ, που στο παρελθόν εναρμονίζονταν πλήρως με τις αμερικανικές πολιτικές.

Πέρα από την Κίνα και την Ινδία, τους μεγαλύτερους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου, σειρά παίρνουν και κράτη όπως η Νότια Κορέα και οι Φιλιππίνες, καθώς αντιμετωπίζουν ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Επιπλέον, η Ταϊλάνδη και η Ινδονησία έχουν επιβεβαιώσει ότι είναι ανοιχτές στο ενδεχόμενο να πραγματοποιήσουν αγορές, ενώ το Βιετνάμ και η Σρι Λάνκα βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με ρωσικές εταιρείες ενέργειας.

«Αυτές οι χώρες βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή και θέλουν να αξιοποιήσουν στο έπακρο την απαλλαγή από τις αμερικανικές κυρώσεις», δήλωσε η June Goh, ανώτερη αναλύτρια της αγοράς πετρελαίου στη Sparta Commodities της Σιγκαπούρης. «Η Ρωσία είναι η μόνη επιλογή που έχουν. Αν κάποιος σου προσφέρει πετρέλαιο και είσαι σε απόγνωση, πώς μπορείς να αρνηθείς;».

Σύμφωνα με τους Financial Times, το πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος των εισαγωγών αργού πετρελαίου για αρκετές ασιατικές χώρες, μεταξύ των οποίων οι Φιλιππίνες, το Βιετνάμ, η Μαλαισία, η Ταϊλάνδη και η Σιγκαπούρη.

Ωστόσο, από τη στιγμή που ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν, οι ασιατικές κυβερνήσεις αναγκάστηκαν να λάβουν μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, γιατί αντιμετωπίζουν προβλήματα εφοδιασμού μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν.

Ακόμη, η τιμή του πετρελαίου δεν αφήνει περιθώρια για εναρμόνιση με τις αμερικανικές πολιτικές. Ενδεικτικά, το αργό Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς για το πετρέλαιο, σημείωσε άνοδο 63% τον Μάρτιο, την υψηλότερη μηνιαία αύξηση των τελευταίων δεκαετιών. Την Τρίτη, η τιμή του ξεπέρασε τα 118 δολάρια το βαρέλι, από περίπου 70 δολάρια πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.

Έτσι, την περασμένη εβδομάδα, δύο δεξαμενόπλοια που μετέφεραν ρωσικό πετρέλαιο έφτασαν στις Φιλιππίνες, τα πρώτα από τον Νοέμβριο του 2021, σύμφωνα με την Kpler. Η Petron Corp, η οποία διαχειρίζεται το μοναδικό διυλιστήριο πετρελαίου στις Φιλιππίνες, δήλωσε ότι αγόρασε 2,5 εκατομμύρια βαρέλια ρωσικού αργού πετρελαίου.

Η Petron προμηθεύει το 30% του συνόλου των καυσίμων στις Φιλιππίνες, οι οποίες καλύπτουν σχεδόν το σύνολο των πετρελαϊκών τους αναγκών από τη Μέση Ανατολή. Η χώρα έχει κηρύξει κατάσταση ενεργειακής έκτακτης ανάγκης για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση.

Η Petron δήλωσε ότι οι αγορές ρωσικού πετρελαίου δεν εντάσσονται στη συνήθη στρατηγική προμήθειάς της.

«Οι αγορές αυτές πραγματοποιήθηκαν αποκλειστικά λόγω ακραίας ανάγκης, ως έκτακτο μέτρο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης, σε απάντηση στις άνευ προηγουμένου γεωπολιτικές αναταραχές και διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα, και μόνο αφού εξαντλήθηκαν όλες οι εμπορικά και λειτουργικά βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις», ανέφερε η εταιρεία.

Στη Νότια Κορέα, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη εκστρατεία εξοικονόμησης ενέργειας, οι εταιρείες δεν έχουν ακόμη προμηθευτεί ρωσικό αργό πετρέλαιο, αλλά έχουν αγοράσει 27.000 τόνους ρωσικής νάφθας, μιας ουσίας που προέρχεται από το αργό πετρέλαιο και χρησιμοποιείται για την παραγωγή πλαστικών προϊόντων.

Εν τω μεταξύ, αξιωματούχοι στην Ταϊλάνδη και την Ινδονησία έχουν δηλώσει ότι είναι ανοιχτοί στην αγορά ρωσικού πετρελαίου, ενώ η βιετναμέζικη εταιρεία Binh Son Refining and Petrochemical βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με Ρώσους εταίρους. Στη Σρι Λάνκα, η κρατική εταιρεία Ceylon Petroleum Corp δήλωσε αυτή την εβδομάδα στο Bloomberg ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες.

«Δεν απευθυνθήκαμε μόνο στους… παραδοσιακούς προμηθευτές πετρελαίου μας, αλλά προσπαθήσαμε να αναζητήσουμε άλλες πηγές που δεν επηρεάζονται από τον πόλεμο που μαίνεται στη Μέση Ανατολή», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο Πρόεδρος των Φιλιππίνων Φερντινάντ Μάρκος Τζούνιορ.