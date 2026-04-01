Υψηλά κέρδη κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, στον απόηχο της αναβάθμισης της αγοράς από τον οίκο MSCI και λόγω της αισιοδοξίας για τερματισμό του πολέμου.

Ισχυρή ανάκαμψη σημειώνουν και τα διεθνή χρηματιστήρια, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος σηματοδότησε το ενδεχόμενη λήξης του πολέμου στις επόμενες δύο με τρεις εβδομάδες.

Η αγορά επέστρεψε σε θετικό έδαφος σε σχέση με τις αρχές του 2026, ενώ εντυπωσιακή αύξηση κατά 10 δισ. ευρώ κατέγραψε η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι τίτλοι της Allwyn, της Πειραιώς, της Elvalhalcor και της Τιτάν.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.130,06 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 3,15%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.154,71 μονάδες (+4,34%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 398,81 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 63.877.368 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 3,29%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 2,76%.

Με άνοδο έκλεισαν όλες οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης και τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Allwyn (+8,48%), της Πειραιώς (+6,81%), της Elvalhalcor (+6,42%), της Τιτάν (+5,78%), του ΟΤΕ (+5,76%) και της Alpha Bank (+5,71%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 17.135.215 και 16.251.730 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 75,93 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 61,07 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 100 μετοχές, 15 πτωτικά και 10 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: YKNOT (+16,87%) και Allwyn (+8,48%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: CrediaBank (-6,93%) και Doppler (-4,19%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:10,0200 +1,73%

ALLWYN:14,2000 +8,48%

ΚΥΠΡΟΥ:8,6400 +3,35%

METLEN:34,3600 +2,75%

OPTIMA:8,6900 +2,24%

ΤΙΤΑΝ: 47,6000 +5,78%

ALPHA BANK: 3,3510 +5,71%

AEGEAN AIRLINES: 12,2600 +3,90%

VIOHALCO: 13,0000 +2,85%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 35,3600 +4,43%

ΔΑΑ:10,6700 +1,62%

ΔΕΗ: 18,5000 +3,01%

COCA COLA HBC:48,7800 +0,12%

ΕΛΠΕ: 9,8800 +0,10%

ELVALHALCOR: 3,7300 +6,42%

ΕΘΝΙΚΗ: 13,3000 +0,49%

ΕΥΔΑΠ: 9,3200 +3,56%

EUROBANK: 3,4920 +2,46%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,0900 +1,84%

MOTOR OIL: 38,3000 +0,52%

JUMBO:23,0600 +4,91%

ΟΛΠ:36,9500 +2,07%

ΟΤΕ: 17,2600 +5,76%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,4620 +6,81%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 14,5000 +3,57%