Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας με σκοπό την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου καπνικών προϊόντων υπέγραψαν η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) και η JTI Hellas, παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, την Τετάρτη 1η Απριλίου 2026.

Το Μνημόνιο, τριετούς διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης, αφορά την πολυεπίπεδη υποστήριξη του επιχειρησιακού και ερευνητικού έργου για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων.

Ειδικότερα, το πεδίο συνεργασίας περιλαμβάνει την παροχή ενημέρωσης που αφορά στο «modus operandi» εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στο λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων, την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σχετικά με την ταυτοποίηση των παράνομων προϊόντων που κατάσχονται, την υλική συνδρομή για την υποστήριξη ερευνητικών και επιχειρησιακών δράσεων κατά του παράνομου εμπορίου καπνικών προϊόντων, τη διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων και εκπαιδεύσεων για τις διωκτικές Αρχές, καθώς και τη διοργάνωση επικοινωνιακών δράσεων για την ενημέρωση του πληθυσμού.

Το Μνημόνιο συνυπέγραψαν ο Διευθυντής της Δ.Α.Ο.Ε., Υποστράτηγος Φώτιος Ντουίτσης, και εκ μέρους της JTI, η Γενική Διευθύντρια της JTI Hellas, με ευθύνη για τις αγορές Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Μάλτας, Janine Neuhaus, καθώς και ο παγκόσμιος Επικεφαλής Λειτουργιών για την Καταπολέμηση του Παράνομου Εμπορίου, Vincent Byrne.

Με τη νέα αυτή συμφωνία ενισχύεται περαιτέρω η συνεργασία για την κοινή μάχη κατά του παράνομου εμπορίου καπνικών, μιας εγκληματικής δραστηριότητας με σοβαρές επιπτώσεις για την υγεία, την οικονομία, τα δημόσια έσοδα, τις νόμιμες επιχειρήσεις και τους καταναλωτές.

Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Ντουίτσης υπογράμμισε ότι «η Υπηρεσία ανταποκρίνεται με μετρήσιμα αποτελέσματα στις απαιτήσεις της σύγχρονης εγκληματικότητας», επισημαίνοντας πως μόνο το 2025 εξιχνιάστηκαν 759 υποθέσεις και εξαρθρώθηκαν 136 εγκληματικές οργανώσεις.

Τόνισε ότι στον τομέα του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων «έχουν καταφερθεί πραγματικά ανεπανάληπτα πλήγματα», με αποδόμηση ολόκληρης της εγκληματικής αλυσίδας, ενώ ανέδειξε και τον εξελισσόμενο χαρακτήρα των κυκλωμάτων που χρησιμοποιούν και σύγχρονα μέσα, όπως drones και συστήματα επιτήρησης.

Παράλληλα, σημείωσε πως η αντιμετώπιση αυτών των απειλών προϋποθέτει διαρκή προσαρμογή και συνεργασία, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «η σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα, μέσω ανταλλαγής πληροφοριών, τεχνογνωσίας και εξοπλισμού, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ενίσχυση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας».

Η κυρία Neuhaus υπογράμμισε τη σημασία της υπογραφής του Μνημονίου, σημειώνοντας ότι «το παράνομο εμπόριο συνιστά μια απειλή για τις κοινωνίες μας, με πολύ αρνητικές συνέπειες για τα δημόσια οικονομικά, τις μικρομεσαίες οικογενειακές επιχειρήσεις λιανικής, αλλά και όσους καταναλώνουν προϊόντα που παρασκευάζονται και διατίθενται χωρίς κανέναν έλεγχο».

Ο κ. Byrne, από την πλευρά του, εξήρε την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα της Δ.Α.Ο.Ε., τονίζοντας ότι η JTI θα συνεχίσει να είναι συστηματικός αρωγός στο απαιτητικό έργο της.

Σχολιάζοντας την υπογραφή του Μνημονίου, ο Επικεφαλής Εταιρικών Υποθέσεων και Επικοινωνίας της JTI Hellas, Δρ. Συμεών Σιδηρόπουλος, υπογράμμισε την αταλάντευτη στήριξη της Εταιρείας στην Πολιτεία. «Το Μνημόνιο αυτό με τη Δ.Α.Ο.Ε. έρχεται σε συνέχεια του ενεργού Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας με την Α.Α.Δ.Ε.. Σε αυτή την κατεύθυνση, το επόμενο διάστημα θα προβούμε στην υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών στήριξης της Δ.Α.Ο.Ε., αλλά και δράσεων που θα διευκολύνουν ακόμη περισσότερο την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Ελληνικής Αστυνομίας», είπε.