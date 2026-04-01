Στο 8,5% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα φέτος τον Φεβρουάριο, έναντι του αναθεωρημένου προς τα κάτω 9,2% τον Φεβρουάριο 2025 και του αναθεωρημένου προς τα πάνω 7,9% τον Ιανουάριο 2026.

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 410.506 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 26.664 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2025 (6,1%) και αύξηση κατά 32.345 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο 2026 (8,6%).

Στις γυναίκες το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε σε 11,3% από 11,9% τον Φεβρουάριο πέρυσι και στους άνδρες σε 6,2% από 7,1%.

Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, στην ομάδα 15-24 ετών το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε σε 17,6% από 17,8% τον Φεβρουάριο 2025 και στις ηλικίες 25-74 ετών σε 8% από 8,8%.

Σύμφωνα επίσης με την έρευνα εργατικού δυναμικού από την ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.412.218 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 118.997 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2025 (2,8%) και αύξηση κατά 8.870 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο 2026 (0,2%).

Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 2.906.805 άτομα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σημειώνοντας μείωση κατά 121.794 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2025 (4%) και μείωση κατά 45.511 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο 2026 (1,5%).