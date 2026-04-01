Ενέργεια, τρόφιμα και υπηρεσίες οδηγούν την άνοδο του πληθωρισμού στην Ελλάδα τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, τα οποία καταγράφουν ενίσχυση των πιέσεων σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες.

Στην ενέργεια εντοπίζεται η βασική πηγή ανόδου. Οι τιμές αυξήθηκαν κατά 7% σε ετήσια βάση, επηρεάζοντας άμεσα το κόστος ηλεκτρικού ρεύματος και καυσίμων. Η εξέλιξη αυτή έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην οικονομία, καθώς μεταφέρεται στο κόστος παραγωγής, στις μεταφορές και στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Η αύξηση της ενέργειας λειτουργεί ως βασικός μοχλός ανόδου του γενικού δείκτη τιμών.

Στα τρόφιμα, οι πιέσεις επικεντρώνονται κυρίως στα μη τυποποιημένα προϊόντα. Οι τιμές σε φρούτα, λαχανικά και κρέας αυξήθηκαν κατά 9,2%, επιβαρύνοντας σημαντικά την καθημερινή κατανάλωση. Αντίθετα, στα τυποποιημένα τρόφιμα η αύξηση παραμένει περιορισμένη στο 0,3%, γεγονός που δείχνει ότι οι ανατιμήσεις δεν είναι ομοιόμορφες αλλά συγκεντρώνονται σε βασικές κατηγορίες.

Στις υπηρεσίες καταγράφεται επίσης άνοδος, της τάξης του 3,8%. Η αύξηση αυτή συνδέεται με τη μετακύλιση του αυξημένου κόστους ενέργειας και λειτουργικών δαπανών σε τομείς όπως η εστίαση, οι μεταφορές και ο τουρισμός. Οι επιχειρήσεις προσαρμόζουν τις τιμές τους προκειμένου να καλύψουν το αυξημένο κόστος, ενισχύοντας τη συνολική εικόνα του πληθωρισμού.

Συνολικά στον κλάδο τρόφιμα, ποτά και καπνός η αύξηση διαμορφώνεται στο 3,5%, ενώ στα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά παραμένει χαμηλή, στο 0,1%. Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι οι πληθωριστικές πιέσεις προέρχονται κυρίως από συγκεκριμένους τομείς και όχι από το σύνολο της οικονομίας.

Ο δομικός πληθωρισμός στην Ελλάδα ανήλθε στο 2,7% τον Μάρτιο, υποδεικνύοντας ότι μέρος των αυξήσεων έχει αρχίσει να αποκτά πιο μόνιμα χαρακτηριστικά. Παρά το γεγονός ότι η ενέργεια παραμένει ο βασικός παράγοντας, οι αυξήσεις σε υπηρεσίες και βασικά αγαθά δείχνουν ότι οι πιέσεις διαχέονται σταδιακά.

Σε επίπεδο Ευρωζώνης, η άνοδος των τιμών είναι πιο περιορισμένη, με τον πληθωρισμό να διαμορφώνεται στο 2,5%. Οι τιμές ενέργειας αυξήθηκαν κατά 4,9%, ενώ στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα η άνοδος ήταν 4,1%. Στις υπηρεσίες καταγράφεται αύξηση 3,2%, χαμηλότερη από την Ελλάδα.

Η σύγκριση δείχνει ότι οι βασικές αιτίες του πληθωρισμού είναι κοινές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ωστόσο στην Ελλάδα οι επιπτώσεις είναι εντονότερες σε συγκεκριμένες κατηγορίες, κυρίως στην ενέργεια και στα βασικά τρόφιμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο συνολικός δείκτης να κινείται υψηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Τα οριστικά στοιχεία για την πορεία των τιμών στην Ελλάδα αναμένονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ωστόσο η τάση που καταγράφεται ήδη δείχνει ότι η άνοδος του πληθωρισμού στηρίζεται κυρίως σε αυτούς τους τρεις βασικούς παράγοντες.