Αμερικανικό αργό πετρέλαιο καταπλέει στην Ελλάδα για πρώτη φορά εδώ και περίπου τέσσερα χρόνια, σηματοδοτώντας μια ηχηρή αναδιάταξη των ενεργειακών ροών στην Ανατολική Μεσόγειο. Το μεσαίου μεγέθους δεξαμενόπλοιο Eagle Helsinki, με σημαία Νήσου Μαν, μετέφερε περί τα 700.000 βαρέλια WTI Midland, του σημαίνοντος ελαφρού γλυκού αργού των ΗΠΑ, με τελικό προορισμό τον λιμένα Αγίων Θεοδώρων, δίπλα στο διυλιστήριο της Motor Oil στην Κόρινθο, αναφέρει το Reuters.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που ο πόλεμος ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν, αλλά και η μείωση της ναυσιπλοΐας στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, έχουν αποδιοργανώσει τις παραδοσιακές ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή και έχουν οδηγήσει σε αναστολή παραγωγής στην περιοχή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία ναυτιλιακής παρακολούθησης, το Eagle Helsinki είχε αρχικά δηλώσει προορισμό το Ρότερνταμ, αλλά άλλαξε πορεία στον Ατλαντικό, στρεφόμενο πρώτα προς το Γιβραλτάρ και στη συνέχεια προς την Ελλάδα, κίνηση που δείχνει ευέλικτο «re-routing» φορτίων ανάλογα με τις ανάγκες των ευρωπαϊκών διυλιστηρίων και τα περιθώρια κέρδους.

Η επιλογή WTI Midland προσφέρει στο ελληνικό διυλιστήριο υψηλής ποιότητας αργό, σε μια περίοδο όπου οι διαταραχές στις ροές βαρέων και μεσαίων ποιοτήτων από τον Περσικό Κόλπο εντείνουν τον ανταγωνισμό για αξιόπιστες προμήθειες.

Για την Ελλάδα, η άφιξη αμερικανικού πετρελαίου συνιστά υπενθύμιση του ρόλου της ως περιφερειακού κόμβου ενέργειας και επανενεργοποιεί ένα κανάλι προμηθειών που είχε ουσιαστικά παγώσει από το 2022, όταν οι ευρωπαϊκές αγορές στράφηκαν μαζικά σε αμερικανικά φορτία αλλά η Ελλάδα διατήρησε την εξάρτησή της από τη Μέση Ανατολή.

Καθώς οι τιμές του Brent κινούνται ανοδικά λόγω των φόβων για περαιτέρω διακοπές προσφοράς, η δυνατότητα διαφοροποίησης με αμερικανικά φορτία προσφέρει στα ελληνικά διυλιστήρια ένα κρίσιμο «μαξιλάρι» ενεργειακής ασφάλειας, αλλά και ένα διαπραγματευτικό χαρτί στις συμβάσεις με παραδοσιακούς προμηθευτές από τον Περσικό Κόλπο