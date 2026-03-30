Η κρουαζιέρα επιβεβαιώνει τη δυναμική της ως βασικός μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, καταγράφοντας ιστορικά υψηλά επίπεδα το 2024.

Με ισχυρή συμβολή στο ΑΕΠ, σημαντική αύξηση της απασχόλησης και εντυπωσιακή άνοδο της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας, ο κλάδος αναδεικνύεται σε έναν από τους πιο ανθεκτικούς και ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς του τουρισμού.

Τα νέα στοιχεία της Cruise Lines International Association επιβεβαιώνουν όχι μόνο την ανάκαμψη, αλλά και τη διεύρυνση της οικονομικής επιρροής της κρουαζιέρας στη χώρα, σε μια περίοδο που η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη.

Σύμφωνα με την τελευταία Έκθεση για την Οικονομική Συνεισφορά του Κλάδου της Κρουαζιέρας για το 2024 της Διεθνούς Ένωσης Εταιρειών Κρουαζιέρας (CLIA) που εκπονήθηκε από την Oxford Economics, η συνολική οικονομική συνεισφορά της κρουαζιέρας έφτασε τα 3,1 δισ. ευρώ, ενώ συνέβαλε κατά 1,5 δισ. ευρώ στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της Ελλάδας.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική ετήσια ανάπτυξη. «Η οικονομική συνεισφορά της κρουαζιέρας στην Ελλάδα σχεδόν τριπλασιάστηκε μέσα σε μόλις τρία χρόνια, φτάνοντας τα 3,1 δισ. ευρώ το 2024 από 1,4 δισ. ευρώ το 2022 και 2 δισ. ευρώ το 2023», δήλωσε η Μαρία Δεληγιάννη, Διευθύντρια Ανατολικής Μεσογείου της CLIA.

Η συνεισφορά του κλάδου στο ΑΕΠ αυξήθηκε σχεδόν κατά 50%, φτάνοντας τα 1,5 δισ. ευρώ το 2024, από 973 εκατ. ευρώ το 2023.

Η απασχόληση σημείωσε επίσης σημαντική αύξηση, με τον συνολικό αριθμό θέσεων εργασίας που υποστηρίζονται από τον κλάδο να αυξάνεται από 22.600 το 2023 σε 33.000 το 2024, δηλαδή αύξηση άνω των 10.000 θέσεων μέσα σε ένα μόνο έτος, συμπεριλαμβανομένων άμεσων, έμμεσων και επαγόμενων θέσεων εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται από τη βιομηχανία της κρουαζιέρας στην Ελλάδα περιλαμβάνουν 17.000 άμεσες θέσεις που συνδέονται με δαπάνες, 1.000 άμεσες θέσεις σε εταιρείες κρουαζιέρας, 10.000 έμμεσες θέσεις και 5.000 επαγόμενες θέσεις.

Το οικοσύστημα της κρουαζιέρας δημιουργεί θέσεις εργασίας σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών κλάδων, συμπεριλαμβανομένων τοπικών επιχειρήσεων, ταξιδιωτικών πρακτόρων, ταξιδιωτικών γραφείων, λιμενικών αρχών και τερματικών σταθμών, λιμενικών πρακτόρων, ναυπηγείων και εταιρειών συντήρησης πλοίων, καθώς και προμηθευτών.

Τέσσερις βασικές δραστηριότητες συνδέονται με τη θετική επίδραση της κρουαζιέρας στην ελληνική οικονομία: οι δαπάνες επιβατών και πληρωμάτων εταιρειών κρουαζιέρας στους προορισμούς των λιμένων, οι αγορές των εταιρειών κρουαζιέρας, οι δαπάνες που συνδέονται με τους μισθούς του προσωπικού της βιομηχανίας της κρουαζιέρας που διαμένει στην Ελλάδα, καθώς και οι ναυπηγοεπισκευαστικές δραστηριότητες. Οι δαπάνες επιβατών και πληρωμάτων αποτέλεσαν τον μεγαλύτερο συντελεστή στο ΑΕΠ, φτάνοντας τα 915 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 59% της συνολικής συμβολής του κλάδου στο ΑΕΠ της Ελλάδας. Ακολουθούν οι αγορές των εταιρειών κρουαζιέρας με συνεισφορά 586 εκατ. ευρώ στο ΑΕΠ. Παράλληλα, οι μισθοί του προσωπικού των εταιρειών κρουαζιέρας και οι ναυπηγοεπισκευαστικές δραστηριότητες συνέβαλαν με 25 εκατ. ευρώ και 24 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Ο Πειραιάς, το πιο πολυσύχναστο λιμάνι της Αττικής, προσέλκυσε 1,7 εκατομμύρια επισκέψεις επιβατών την ίδια χρονιά, συμπεριλαμβανομένης σημαντικής δραστηριότητας επιβίβασης, καταλαμβάνοντας τη 13η θέση παγκοσμίως μεταξύ των λιμένων επιβίβασης.

Η Μαρία Δεληγιάννη πρόσθεσε: «Πέρα από τους αριθμούς, η προτεραιότητά μας είναι η μακροπρόθεσμη, υπεύθυνη ανάπτυξη που ωφελεί τόσο τους επισκέπτες όσο και τις τοπικές κοινωνίες, διασφαλίζοντας ότι η κρουαζιέρα παραμένει μια θετική δύναμη για το μέλλον της Ελλάδας. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη στενή συνεργασία με την κυβέρνηση και τις τοπικές κοινωνίες για την προώθηση ενός μοντέλου τουρισμού με ισόρροπη ανάπτυξη — που διασφαλίζει τη βιωσιμότητα, προστατεύει τη μοναδική φυσική και πολιτιστική μας κληρονομιά και σέβεται την ποιότητα ζωής των κατοίκων», υπογράμμισε.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η βιομηχανία της κρουαζιέρας συνέχισε τη δυναμική ανοδική της πορεία, δημιουργώντας συνολικό οικονομικό αντίκτυπο 64,1 δισ. ευρώ και συμβάλλοντας με 28,3 δισ. ευρώ στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ. Οι θέσεις εργασίας έφτασαν τις 445.000, ενώ παράχθηκαν 16,4 δισ. ευρώ σε μισθούς. Παρά τις συνεχιζόμενες οικονομικές πιέσεις που επηρεάζουν τόσο τους καταναλωτές όσο και τους παρόχους ταξιδιών, ο κλάδος διατήρησε ισχυρή οικονομική δραστηριότητα το 2024, υποστηριζόμενος από εξαιρετικά υψηλή ζήτηση επιβατών, σύμφωνα με το ΑΠΕ

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η δραστηριότητα της κρουαζιέρας παρέμεινε ισχυρή, δημιουργώντας συνολική οικονομική συνεισφορά ύψους $198,8 δισ. και συμβάλλοντας με $98,5 δισ. στο παγκόσμιο ΑΕΠ. Δημιουργήθηκαν 1,8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας παγκοσμίως και συνέβαλε $60,1 δισ. σε μισθούς.