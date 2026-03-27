Έως την ερχόμενη Τρίτη 31 Μαρτίου θα πρέπει κάθε εργαζόμενος να έχει λάβει ολόκληρη την κανονική του άδεια που δεν πρόλαβε να χρησιμοποιήσει μέσα στο 2025 – αν του έχει μείνει βέβαια. Η προθεσμία αυτή είναι καθορισμένη από τη νομοθεσία και δεν αφήνει περιθώρια για καθυστερήσεις, πέρα από αυτή την ημερομηνία. Αυτό βέβαια είναι λίγο έως πολύ γνωστό. Για την ετήσια κανονική άδεια των εργαζομένων όμως του 2026, αρχίζει να εφαρμόζεται ένα ανανεωμένο πλαίσιο, το οποίο φέρνει αλλαγές κυρίως στον τρόπο οργάνωσης και καταγραφής της. Οι βασικές αρχές παραμένουν ίδιες και τα δικαιώματα των μισθωτών δεν μειώνονται, ωστόσο το νέο σύστημα δίνει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων για τους απασχολούμενους και ταυτόχρονα απλοποιεί τις διαδικασίες για τις επιχειρήσεις.

Η πιο αισθητή αλλαγή αφορά τον τρόπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί η άδεια μέσα στη χρονιά. Πλέον, κάθε εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα να μοιράσει τις ημέρες άδειας σε περισσότερα από ένα χρονικά διαστήματα, αν αυτό τον εξυπηρετεί. Με απλά λόγια, δεν είναι υποχρεωμένος να πάρει μεγάλο συνεχόμενο διάστημα άδειας, αλλά μπορεί να τη «σπάσει» σε μικρότερα κομμάτια μέσα στο ίδιο έτος. Αυτό διευκολύνει όσους θέλουν να προσαρμόσουν την ξεκούρασή τους στις ανάγκες της καθημερινότητας, όπως οικογενειακές υποχρεώσεις, ταξίδια ή άλλες δραστηριότητες.

Παρά τη νέα αυτή ευελιξία που προσφέρουν οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις τίθενται και μια σειρά από συγκεκριμένα όρια, ώστε να μην καταλήξει η άδεια να χορηγείται σε πολύ μικρά και ασύνδετα χρονικά διαστήματα που δεν προσφέρουν πραγματική ξεκούραση. Πάμε να δούμε τις αλλαγές αναλυτικότερα ώστε να γνωρίζεται κι εσείς πώς θα κινηθείτε από ΄δω και πέρα:

Για όσους λοιπόν εργάζονται πέντε ημέρες την εβδομάδα, η άδεια πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον πέντε συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες, ενώ για όσους εργάζονται έξι ημέρες, το ελάχιστο όριο είναι οι έξι συνεχόμενες ημέρες. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι ο εργαζόμενος θα έχει χρόνο να αποφορτιστεί ουσιαστικά και όχι απλώς να απέχει αποσπασματικά από την εργασία.

Σημειωτέον ότι ο προγραμματισμός της άδειας θα εξακολουθεί να γίνεται σε συνεννόηση μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη. Η επιχείρηση λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες λειτουργίας της, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να συνεκτιμά και τις προτιμήσεις του προσωπικού. Παραμένει επίσης το δικαίωμα του εργαζομένου να επιλέξει ο ίδιος πότε θα πάρει το μισό της άδειάς του, ενώ για το υπόλοιπο απαιτείται συμφωνία. Αν προκύψει οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ των δύο μερών και δεν βρεθεί λύση, τότε μπορεί να παρέμβει η Επιθεώρηση Εργασίας για να δώσει διέξοδο.

Σημαντική αλλαγή υπάρχει όμως και στη διαδικασία δήλωσης της άδειας. Μέχρι σήμερα, οι επιχειρήσεις ήταν υποχρεωμένες να δηλώνουν εκ των προτέρων στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ πότε θα λάβει άδεια ένας εργαζόμενος. Πλέον αυτό αλλάζει και η καταχώριση γίνεται αφού δοθεί η άδεια, μέσα στον επόμενο μήνα. Η ρύθμιση αυτή μειώνει σημαντικά τη γραφειοκρατία και διευκολύνει την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων, χωρίς όμως να καταργείται η δυνατότητα ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές.

Σε κάθε περίπτωση, η ετήσια άδεια εξακολουθεί να είναι κατοχυρωμένο δικαίωμα και δεν μπορεί να αφαιρεθεί. Ο εργαζόμενος πρέπει να τη λάβει μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος στο οποίο τη δικαιούται. Αν αυτό δεν συμβεί, τότε η άδεια μεταφέρεται στο επόμενο έτος, αλλά υπάρχει σαφής προθεσμία: πρέπει να χορηγηθεί το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου. Αν και πάλι δεν δοθεί, τότε μετατρέπεται σε χρηματική αποζημίωση.

Το ύψος της αποζημίωσης εξαρτάται από το ποιος ευθύνεται για το γεγονός ότι δεν χορηγήθηκε η άδεια. Αν η ευθύνη ανήκει στον εργοδότη, τότε ο εργαζόμενος δικαιούται διπλάσιες αποδοχές για τις ημέρες άδειας που δεν πήρε. Αν όμως δεν υπάρχει υπαιτιότητα της επιχείρησης, τότε καταβάλλεται το ποσό που αντιστοιχεί στις ημέρες που έμειναν αδιάθετες.

Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία δείχνουν ότι, παρά τις αλλαγές, η Ελλάδα παραμένει χαμηλά σε σύγκριση με άλλες χώρες όσον αφορά τον συνολικό χρόνο ξεκούρασης που έχουν οι εργαζόμενοι μέσα στο έτος. Σύμφωνα με δεδομένα του ΟΟΣΑ που επεξεργάστηκε το Euronews, οι εργαζόμενοι στη χώρα μας δικαιούνται τουλάχιστον 20 ημέρες κανονικής άδειας ετησίως, ενώ οι επίσημες αργίες υπολογίζονται περίπου σε έξι. Αυτό σημαίνει ότι συνολικά φτάνουν περίπου τις 26 ημέρες εκτός εργασίας. Ακόμη και αν ο υπολογισμός των αργιών ανεβάσει το σύνολο κοντά στις 28 ημέρες, η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης, την ώρα που χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Τουρκία προσφέρουν αντίστοιχο ή και μεγαλύτερο αριθμό ημερών άδειας με αποδοχές.