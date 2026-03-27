Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν πτώση καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανέβαλε την προθεσμία για ενδεχόμενες επιθέσεις στις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Τα κέρδη της Παρασκευής μείωσαν μόνο εν μέρει την έκρηξη των τιμών της προηγούμενης ημέρας, καθώς αυξάνεται η ανησυχία ότι η σύγκρουση θα διαρκέσει πολύ περισσότερο από ό,τι αρχικά προβλεπόταν.

Στις 04:30 ώρα Ελλάδας την Παρασκευή, η τιμή του Brent μειώθηκε κατά 1,2% στα 106,76 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το West Texas Intermediate (WTI) κατέγραψε πτώση κατά 1,1% στα 93,41 δολάρια.

Από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, η τιμή του Brent έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 50%, ενώ το WTI κατά περίπου 40%.