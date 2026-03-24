Με αυξημένο επιτόκιο θα γίνει η διάθεση της νέας σειράς εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας του ελληνικού Δημοσίου.

Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ, η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,16% από 1,84% που είχε διαμορφωθεί στην προηγούμενη δημοπρασία.

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,127 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό (των 400 εκατ. ευρώ) κατά 2,82 φορές. Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026. Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.