Σε κλοιό ισχυρών πιέσεων βρίσκονται σήμερα οι διεθνείς αγορές κρατικών τίτλων, με τις τιμές των ομολόγων να καταγράφουν κατακόρυφη πτώση και τις αποδόσεις να εκτινάσσονται σε επίπεδα που προκαλούν ανησυχία στα οικονομικά επιτελεία της Ευρωζώνης.

Στην ελληνική αγορά η απόδοση του 10ετούς ομολόγου έφθασε «μία ανάσα» πριν από το 4% και συγκεκριμένα στο 3,98%, σημειώνοντας σημαντική άνοδο από τα επίπεδα στα οποία διαπραγματευόταν μία εβδομάδα πριν. Συγκεκριμένα στις 16/3 η απόδοση του 10ετούς είχε κλείσει στο ΗΔΑΤ ΣΤΟ 3,37%.

Παράλληλα η επιδείνωση του κλίματος και η αύξηση του επενδυτικού ρίσκου οδηγεί σε διεύρυνση του περιθώριου έναντι των γερμανικών ομολόγων στο 0,92% καθώς η απόδοση του γερμανικού τίτλου έχει φθάσει στο 3,06%.

Το «τελεσίγραφο» του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ εντός 48 ωρών (με προθεσμία απόψε, Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026) έχει προκαλέσει ισχυρούς κλυδωνισμούς στις παγκόσμιες αγορές.

Τα κρατικά ομόλογα που συνήθως αποτελούσαν ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο σε αντίστοιχες περιόδους γεωπολιτικών κρίσεων κλυδωνίζονται καθώς οι επενδυτές τα εγκαταλείπουν υπό τον φόβο ότι ο ενεργειακός αποκλεισμός θα τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό.

Το κύμα ρευστοποιήσεων, που ξεκίνησε από νωρίς το πρωί, αποδίδεται από τους αναλυτές σε έναν συνδυασμό «γεωπολιτικής αβεβαιότητας» και «νομισματικής αυστηρότητας». Η διατήρηση των τιμών της ενέργειας σε υψηλά επίπεδα λόγω της συνεχιζόμενης πολεμικής σύρραξης τροφοδοτεί εκ νέου τις πληθωριστικές προσδοκίες, αναγκάζοντας τους επενδυτές να επαναξιολογήσουν τις θέσεις τους.

Η αγορά προεξοφλεί πλέον μια πιο επιθετική στάση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Με τον πληθωρισμό να παραμένει «επίμονος», οι προσδοκίες για νέες αυξήσεις επιτοκίων λειτουργούν ως θρυαλλίδα για τις πωλήσεις τίτλων.